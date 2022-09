Les sports britanniques organisent un jour de deuil pour la reine Elizabeth II

LONDRES (AP) – Les sports britanniques organisaient une journée de deuil pour la reine Elizabeth II, avec des événements de golf, de cricket et de courses de chevaux de haut niveau annulés vendredi en signe de respect et la réunion de la Premier League pour discuter de l’opportunité d’annuler les matchs prévus pour le week-end.

Le championnat BMW PGA, l’événement phare de la tournée européenne, a été interrompu vers la fin du premier tour jeudi après l’annonce du décès de la reine – il y avait encore 30 joueurs sur le parcours – et il n’y aura pas de jeu vendredi.

“Nous gardons espoir de redémarrer à un moment donné au cours du week-end”, a déclaré la tournée vendredi dans un communiqué, ajoutant qu’elle examinerait “les directives de protocole de Buckingham Palace” tout en s’alignant sur les décisions prises par d’autres événements sportifs en Grande-Bretagne.

L’England and Wales Cricket Board a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de jeu vendredi lors du troisième et décisif test entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud à l’Oval. Il n’y avait aucune mise à jour sur la reprise du jeu au cours du week-end.

Parmi les autres événements annulés, citons le troisième jour du festival St. Leger des courses de chevaux à Doncaster – les courses de chevaux étaient le sport préféré de la reine – et le Tour de Grande-Bretagne cycliste, qui a également annulé les deux dernières étapes de la course prévues pour le week-end.

Les matchs de football de la Ligue anglaise de football – les trois ligues en dessous de la Premier League – et de la ligue inférieure écossaise ne seront pas joués vendredi et les matchs prévus en Irlande du Nord ce week-end ont également été annulés.

La Premier League n’avait pas encore tranché sa position, une réunion se tenant entre les clubs vendredi matin. Les facteurs impliqués dans toute décision étaient susceptibles d’inclure si la tenue de matches épuiserait les ressources de la police, le désir des diffuseurs et l’humeur du public.

Il y a peu de place dans le calendrier de cette saison affectée par la Coupe du monde pour tenir compte des matches reportés.

