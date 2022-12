Les sportifs indiens auront des défis intrigants en route vers Paris 2024

Une année, c’est long dans le sport et le cours des événements peut changer radicalement en 12 mois.

Alors que le temps presse pour les Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou, qui ont été reportés d’un an et reprogrammés du 23 septembre au 8 octobre 2023, le doute plane à nouveau sur eux, grâce au Covid-19 recrudescence en Chine.

Les 19e Jeux asiatiques ou Hangzhou 2022 devaient initialement se tenir du 10 au 26 septembre 2022 mais ont été reportés d’un an à la demande de l’Association olympique chinoise en raison de la pandémie de Covid-19. Mais avec les cas qui continuent d’augmenter en Chine et dans toute la région, il est peu probable que les Jeux se déroulent selon le nouveau calendrier.

Mais la Chine a ensuite organisé les Jeux olympiques d’hiver à Pékin au début de cette année malgré la menace de la pandémie.

Ainsi, si les conditions s’améliorent dans les trois à quatre prochains mois et que les Jeux se déroulent selon le calendrier révisé, les Jeux seront attendus avec impatience car Hangzhou 2022 tombera en plein milieu de la période de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et attirera donc beaucoup l’attention des sportifs de la région.

En temps normal, les Jeux Asiatiques sont toujours une épreuve préparatoire pour les sportifs du Continent aux prochains Jeux Olympiques car c’est l’occasion de faire le point sur leur préparation deux ans avant l’événement. Mais cette fois, en raison du report causé par la pandémie, les Jeux asiatiques de Hangzhou 2022 moins de 12 mois avant les JO de Paris et les aspirants à la médaille seront à un stade avancé de leurs préparatifs pour 2024.

Environ 45 nations du continent devraient participer aux Jeux qui présentent 37 sports, dont les 28 sports olympiques obligatoires qui seront disputés aux Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris. Les Jeux se dérouleront sur 44 sites, dont 30 installations existantes et 14 sites nouvellement construits.

Les Jeux seront cruciaux pour l’Inde car le succès à Hangzhou indiquera la progression des sportifs indiens dans leur quête de médailles aux Jeux Olympiques de Paris, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024.

La performance de l’Inde aux Jeux asiatiques avant les Jeux olympiques a toujours donné un aperçu de son succès aux Jeux olympiques. Prenons par exemple les Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta et Palembang, en Indonésie, au cours desquels l’Inde a remporté son meilleur palmarès de 70 médailles, dont 16 d’or. Par la suite, aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, l’Inde a enregistré sa meilleure récolte de médailles, remportant sept médailles, dont sa deuxième médaille d’or individuelle – Neeraj Chopra remportant le métal jaune au lancer du javelot masculin.

L’Inde a fait de grands progrès dans le sport au cours de la dernière décennie et a commencé à remporter régulièrement des médailles aux Jeux olympiques. Membre fondateur des Jeux asiatiques et du Conseil olympique d’Asie, l’Association olympique indienne (AIO) espère récolter les fruits de ces progrès à Hangzhou.

L’Inde attendra des médailles de ses athlètes, archers, boxeurs, lutteurs, équipes de hockey, navetteurs, pagayeurs, tireurs et haltérophiles aux Jeux asiatiques et si la tendance des dernières éditions est une indication, l’Inde devrait s’attendre à sa meilleure performance en l’histoire des Jeux.

L’Inde s’attendra à des médailles comme le lanceur de javelot médaillé d’or olympique Neeraj Chopra, le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth, le steeplechaser Avinash Sable, le médaillé d’or du triple saut CWG 2022 Eldose Paul, le sauteur en longueur Murali Shreeshankar, le sauteur en hauteur Tejaswin Shankar, le lanceur de poids Tejinderpal Singh Toor ; les tireurs Manu Bhaker, Anjum Moudgil, Elavenil Valarivan, Saurabh Chaudhary ; les boxeurs Lovlina Borgohain, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, la championne du monde Nikhat Zareen et Jaismine Lamboria ; les lutteurs Vinesh Phoghat, Anshu Malik, Antim Phangal, Bajrang Punia, Deepak Punia et les navetteurs PV Sindhu, Lakshya Sen, HS Prannoy, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty et les équipes de hockey pour remporter des médailles.

Certains d’entre eux, comme les équipes de hockey, sont déjà qualifiés tandis que d’autres doivent décrocher leur place pour les Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou. Mais ce sera certainement un défi intrigant pour les sportifs indiens qui les aidera à évaluer leurs chances pour Paris 2024.

