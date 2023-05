Les sponsors se redressent alors que Wrexham et Ryan Reynolds concluent un nouveau contrat

Le Wrexham AFC, récemment promu en Football League pour la première fois depuis 2008, a de nouveaux sponsors.

La partie galloise est devenue incroyablement connue à l’étranger depuis le rachat en 2020 par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney. La visibilité accrue du club est en grande partie due à la popularité Bienvenue à Wrexham série documentaire. Bien sûr, gagner n’a pas fait de mal non plus.

Deux saisons et demie plus tard, Wrexham a obtenu une promotion. Et leurs nouveaux propriétaires célèbres continuent d’élever la situation du club. Wrexham a (évidemment) amélioré la liste, commencé la rénovation de son stade et recruté de nouveaux sponsors.

Nouveau nom pour un terrain historique

Le dernier développement vient avec un sponsor en titre pour l’historique Racecourse Ground. Le plus ancien stade de football international du monde est désormais officiellement connu sous le nom d’hippodrome STōK (« STōK Cae Ras » en gallois) à partir du 1er juillet. STōK (prononcé « stoke ») est une marque de produits de café infusés à froid préfabriqués disponibles dans les supermarchés. .

Le club a annoncé jeudi le parrainage avec une vidéo naturellement humoristique mettant en vedette l’équipe masculine de Wrexham et les copropriétaires Reynolds et McElhenney.

Également annoncé cette semaine, les Red Dragons ont ajouté un sponsor officiel de kit d’entraînement. Les boissons Betty Buzz verront leur logo orner les hauts d’entraînement des équipes masculines et féminines de Wrexham en 2023/24. Ils deviendront également le sponsor des droits de dénomination de la suite d’accueil de l’hippodrome. Betty Buzz, il faut le préciser, est dirigée par l’actrice, épouse de Ryan Reynolds.

Tout cela arrive à point nommé pour le club. Alors que l’équipe masculine revient en Ligue 2, l’intérêt du monde entier ne peut que croître. Le prochain kit du club battra probablement ses propres records de ventes récemment établis. Et une deuxième saison de Bienvenue à Wrexham est sur le chemin.

De plus, Wrexham se rendra aux États-Unis cet été pour jouer plusieurs matchs amicaux de haut niveau.

La tendance est toujours à la hausse pour le club de quatrième division le plus célèbre (maintenant) du monde.

Photo: Imago