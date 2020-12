TOKYO: Les organisateurs de Tokyo 2020 ont déclaré jeudi que les 68 sponsors nationaux des Jeux olympiques d’été avaient accepté en principe de prolonger leurs contrats pour les jeux retardés, car coronavirus les infections au Japon éclipsent l’événement.

Les Jeux olympiques de Tokyo étaient initialement prévus pour 2020 mais ont été reportés d’un an en raison de la pandémie.

«Les entreprises partenaires m’ont parlé de la situation difficile dans laquelle elles se trouvent en raison de la pandémie», a déclaré le président de Tokyo 2020, Yoshiro Mori, lors d’une conférence de presse.

«Mais ils m’ont également dit qu’ils voulaient vraiment que les matchs aient lieu et qu’ils étaient prêts à offrir autant de soutien que possible.»

Les organisateurs de Tokyo 2020 s’attendent à plus de 22 milliards de yens (212 millions de dollars) de contributions supplémentaires de leur part, a déclaré Mori.

Les sponsors nationaux comprennent des entreprises durement touchées par une forte baisse de la demande de voyages au milieu de la pandémie, telles que Japan Airlines Co Ltd, All Nippon Airways Co Ltd et l’agence de voyages JTB Corp., qui prévoit de réduire ses effectifs de 6500 personnes.

«Il a dû y avoir divers débats au sein de chaque entreprise… Je crois qu’ils ont décidé de continuer à coopérer avec nous après avoir pris conscience de l’importance historique de ce qui pourrait être un événement qui ne se produira qu’une fois tous les cent ans.»

Outre les entreprises de tourisme et de transport, la liste des sponsors comprend également Canon Inc, Nippon Telegraph and Telephone Corp et d’autres noms de famille japonais.

Des sondages récents dans les journaux japonais montrent que les deux tiers du public pensent que le jeu devrait être reporté à nouveau ou complètement annulé.

Mais le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré à plusieurs reprises qu’il était déterminé à tenir les Jeux olympiques comme la preuve que l’humanité avait vaincu le virus.

Lundi, les associations nationales de professionnels de la santé ont déclaré l’état d’urgence médicale alors que le système médical du pays craquait sous la tension de la pandémie.

Mercredi, les records quotidiens de cas et de décès au Japon ont tous deux dépassé leurs records précédents pour atteindre respectivement 3271 et 56, selon la chaîne publique NHK.

(1 USD = 103,6300 yens)