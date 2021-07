Les sponsors de Tokyo 2020 annulent ou réduisent le stand et les événements promotionnels après des retards frustrants

Les sponsors japonais des Jeux olympiques annulent ou réduisent les stands et les événements promotionnels liés aux Jeux de Tokyo 2020, frustrés par les décisions « de toute dernière minute » des organisateurs et un retard sur l’autorisation des spectateurs, ont déclaré des sources à Reuters.

Les initiatives de plus d’une douzaine de sociétés, dont Canon, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance et Ajinomoto, mettent en évidence la situation délicate des sponsors, qui se sont liés à des Jeux désormais touchés par la pandémie de COVID-19 et l’opposition du public.

Quelque 60 entreprises japonaises ont payé un record de plus de 3 milliards de dollars pour les droits de parrainage, puis 200 millions de dollars supplémentaires pour prolonger leurs contrats après le retard des Jeux l’année dernière en raison de la pandémie. Contrairement aux « partenaires mondiaux » avec des accords pluriannuels, les sponsors nationaux ne sont impliqués que dans les Jeux de Tokyo.

Ils ont été frustrés par ce que l’une des sources a décrit comme des décisions « impromptues » des organisateurs, en particulier le délai de plusieurs mois pour savoir si les spectateurs seraient autorisés.

Les organisateurs avaient interdit les spectateurs étrangers et prévu un plafond sur les téléspectateurs nationaux à 50% de la capacité, soit jusqu’à 10 000 personnes.

Mais maintenant à seulement deux semaines du début, le Japon est susceptible d’interdire tous les spectateurs alors qu’il s’apprête à déclarer l’état d’urgence pour Tokyo qui durera jusqu’à l’organisation de l’événement. Tokyo a récemment signalé 920 cas de coronavirus en une journée, le plus depuis mai.

« Nous prenons enfin des décisions par nous-mêmes, sans attendre le signal des organisateurs », a déclaré une source, un employé d’un sponsor, qui, comme d’autres personnes interrogées, a refusé d’être identifié car l’information n’est pas publique.

« C’est une situation » damné si vous le faites et damné si vous ne le faites pas « pour les sponsors, mais tout le monde commence à agir. »

Tokyo 2020 a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre immédiatement à une demande de commentaires en raison d’un nombre énorme de demandes de renseignements.

Les organisateurs devraient officiellement prendre une décision sur les spectateurs plus tard jeudi, a déclaré le quotidien Asahi.

KIOSQUE DE PROMOTION

Le fabricant d’appareils photo Canon Inc et Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co, une unité de Tokio Marine Holdings Inc, ont abandonné leur projet d’installer des stands de promotion le long de la « promenade olympique », ont déclaré deux personnes proches du dossier.

La zone, sur le front de mer de Tokyo, était censée comporter « des endroits sympas, des aires de repos et des espaces de restauration » et être ouverte aux spectateurs et aux non détenteurs de billets, selon les organisateurs.

Mais les organisateurs ont exhorté les spectateurs à voyager directement vers et depuis les sites sans aucun détour et c’est un « facteur énorme » contre l’installation de stands, a déclaré l’une des personnes, car cela signifie que les spectateurs, s’ils sont autorisés, ne pourront pas visiter les stands.

Canon avait prévu de mettre en place un spot photo pour les visiteurs, a ajouté la personne. La société a refusé de commenter.

Un porte-parole de Tokio Marine & Nichido Fire Insurance a déclaré qu’il n’avait pas de projet de stand pour le moment.

Cependant, la marque Omega de Swatch Group, un sponsor mondial et un sponsor national, Eneos Holdings Inc, a déclaré à Reuters qu’elle irait de l’avant avec les projets de stands.

Les stands le long de la promenade sont susceptibles d’être annulés si les spectateurs sont interdits, a déclaré une personne du comité d’organisation.

Tokyo 2020 a déclaré que les plans pour la région n’avaient pas été annulés et qu’il finalisait une liste de sponsors qui participeraient.

Le fabricant de vêtements de sport Asics Corp a annulé le dévoilement public prévu d’un monument de quatre mètres de haut de la star japonaise du tennis de table Kasumi Ishikawa dans le quartier de Shibuya à Tokyo.

L’entreprise craignait que le monument – surnommé « Big Kasumi » – n’attire une foule. Il est stocké dans un entrepôt Asics jusqu’à ce qu’un autre emplacement soit déterminé, a déclaré un porte-parole.

PAS LE TEMPS DE FAIRE LA FÊTE

Les sponsors ont également déclassé les plans de divertissement pour les clients, y compris les plus hauts dirigeants du Japon, selon l’employé d’un sponsor.

Les entreprises avaient prévu des fêtes avec des voitures privées, des salons et des invités célèbres, mais en juin, celles-ci étaient réduites à des billets olympiques avec séjours à l’hôtel ou cadeaux, a déclaré l’employé.

Quelque 14 sponsors abandonnent ou réduisent davantage leurs plans, a déclaré l’employé.

Le fabricant d’assaisonnements Ajinomoto a décidé le mois dernier d’abandonner son programme d’accueil et ne prévoit plus de donner de billets aux consommateurs, a déclaré un porte-parole.

Un porte-parole de Panasonic a refusé de commenter les détails de son programme d’accueil, mais a déclaré qu’il pourrait être modifié ou annulé en fonction de la situation pandémique.

Certaines entreprises craignent également d’être associées aux Jeux qui sont impopulaires auprès du public, ont déclaré plusieurs sources. La plupart des Japonais sont contre la poursuite des Jeux, selon les sondages.

Une source d’une société de sponsors a déclaré qu’il craignait que le public ne trouve « injuste » que les sponsors puissent assister à la place des autres détenteurs de billets. « C’est une situation délicate. »

Les entreprises s’inquiètent également de la mauvaise publicité si leurs cadres sont diffusés en direct à la télévision dans le stade.

Un cadre d’un sponsor s’est rappelé avoir regardé de près des célébrités lors d’un grand événement sportif mondial.

« Leurs visages étaient clairement montrés », a déclaré l’exécutif. « N’importe quel cadre supérieur bien connu se démarquerait certainement d’une mauvaise manière aux Jeux olympiques, s’il est zoomé comme ça. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici