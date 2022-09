Les sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 sont invités à soutenir les appels à l’indemnisation des travailleurs migrants

Des groupes de défense des droits de l’homme ont exhorté mardi davantage de sponsors de la Coupe du monde au Qatar à soutenir les appels à l’indemnisation des travailleurs migrants et de leurs familles pour les abus présumés.

Quatre des 14 entreprises partenaires de la FIFA et sponsors de la Coupe du monde – AB InBev, Adidas, Coca-Cola et McDonald’s – ont déclaré leur soutien à une compensation financière, ont déclaré Human Rights Watch, Amnesty International et FairSquare dans un communiqué conjoint.

A LIRE AUSSI| Le Qatar lance l’initiative de développement durable “Scoring For The Goals” avant la Coupe du Monde de la FIFA

Les 10 autres n’ont pas publiquement offert leur soutien ni répondu aux demandes de discussion sur les “abus liés au tournoi”, ont déclaré les groupes de défense des droits.

“Les marques achètent les droits de parrainer la Coupe du monde parce qu’elles veulent être associées à la joie, à une compétition loyale et à des réalisations humaines spectaculaires sur le terrain de jeu – et non au vol de salaire endémique et à la mort de travailleurs qui ont rendu la Coupe du monde possible”, a déclaré le directeur mondial de HRW. initiatives, a déclaré Minky Worden dans le communiqué.

«Avec seulement deux mois avant que le premier ballon ne soit lancé, les sponsors devraient utiliser leur influence considérable pour faire pression sur la FIFA et le Qatar pour qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités en matière de droits humains envers ces travailleurs.»

Visa, Hyundai-Kia, Qatar Energy, Qatar Airways, Vivo, Hisense, Mengniu, Crypto, Wanda et Byju’s sont les partenaires et sponsors qui n’ont pas commenté la campagne de compensation.

Le Qatar a été accusé de sous-déclarer les décès et les blessures parmi les travailleurs migrants et de ne pas en faire assez pour atténuer les conditions difficiles. Les salaires impayés ont également été fréquemment augmentés.

Le gouvernement qatari a mis en lumière les réformes majeures qu’il a introduites, notamment un salaire minimum, le démantèlement d’un régime qui donnait aux employeurs des contrôles stricts sur les travailleurs et l’imposition de règles plus strictes sur le travail pendant la chaleur estivale.

Hassan al-Thawadi, secrétaire général du comité d’organisation de la Coupe du monde du Qatar, a déclaré lundi que le Qatar s’était engagé à verser 28 millions de dollars aux travailleurs migrants qui avaient versé des honoraires illégaux à des agents dans leur pays d’origine pour travailler au Qatar.

L’État du Golfe a abordé les réformes du travail “de front” avec d’autres actions telles que l’introduction d’un salaire minimum et l’amélioration des conditions de travail, a-t-il ajouté.

Le Qatar a reconnu que la Coupe du monde avait un “pouvoir de transformation” dans l’évolution des conditions de travail, a déclaré Thawadi à la conférence sur les affaires mondiales de Concordia à New York.

« Nous avons toujours eu des lois et des législations conformes aux normes internationales, mais le mécanisme d’application, la surveillance, n’étaient pas à la hauteur des normes dont nous étions fiers », a déclaré Thawadi lors de la conférence.

“Mais nous avons reconnu très tôt que la Coupe du monde créera cet élan, sera ce véhicule qui poussera ces réformes”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’elles “dureront bien au-delà de 2022”.

Un sondage YouGov commandé par Amnesty et publié ce mois-ci a révélé que 73 % des 17 000 personnes interrogées « soutiennent fortement » ou « ont tendance à soutenir » l’indemnisation par la FIFA des travailleurs migrants pour les violations de leurs droits.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici