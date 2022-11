Les sponsors de la Coupe du monde, Budweiser, suppriment un tweet parfait en réponse à l’information selon laquelle les ventes d’alcool sont INTERDITES dans les stades du Qatar

La FIFA a modifié sa politique sur la vente d’alcool lors de la Coupe du monde 2022 deux jours avant le coup d’envoi du tournoi le dimanche 20 novembre, ce qui signifie que la bière, le vin et les spiritueux ne peuvent plus être vendus dans les huit stades hôtes.

À l’origine, la FIFA avait désigné des zones spécifiques dans les stades où l’alcool pouvait être vendu et consommé en raison du contrôle strict que le Qatar impose sur sa vente, mais il est désormais totalement interdit aux spectateurs réguliers. Cependant, les personnes travaillant dans les entreprises pourront toujours acheter de l’alcool.

L’alcool sera toujours disponible dans des zones de fans spécifiques, avec des restrictions sur la quantité de boissons autorisées par personne ainsi que sur l’heure de la journée où l’alcool est disponible. Les hôtels et restaurants agréés du pays peuvent toujours servir de l’alcool normalement.

L’instance dirigeante du football a déclaré: “A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA, une décision a été prise de concentrer la vente de boissons alcoolisées sur le festival des fans de la FIFA, d’autres destinations de fans et des sites sous licence, supprimant les points de vente de bière de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Périmètres du stade 2022.

“Il n’y a aucun impact sur la vente de Bud Zero qui restera disponible dans tous les stades de la Coupe du monde au Qatar.

“Les autorités du pays hôte et la FIFA continueront de veiller à ce que les stades et les zones environnantes offrent une expérience agréable, respectueuse et agréable à tous les fans.

“Les organisateurs du tournoi apprécient la compréhension d’AB InBev et son soutien continu à notre engagement commun à satisfaire tout le monde pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.”

Les responsables qataris acceptant de respecter les partenaires commerciaux de la FIFA lors de la signature des contrats après avoir obtenu les droits d’accueillir la Coupe du monde, il pourrait bien y avoir une bataille juridique en raison de cette décision. En effet, Budweiser avait le droit exclusif de vendre de la bière lors de la Coupe du monde, dans le cadre d’un accord de sponsoring estimé à 75 millions d’euros.

Vendredi, la société a tweeté: “Eh bien, c’est gênant”, avant de supprimer plus tard le message.

(Crédit image : Budweiser / Twitter)

À l’origine, les huit stades du tournoi avaient des stations de bière de marque Budweiser, mais ont dû être déplacés vers des endroits moins importants. Cependant, ils ont maintenant été complètement retirés des halls du stade.

Les fans peuvent toujours acheter le Budweiser Zero sans alcool à l’intérieur des stades.