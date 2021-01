Les Sperm Kings ont un problème: trop de demande

Ces hommes volent partout. Ils expédient leur sperme avec de nouveaux systèmes de flacons et passent les derniers tests ADN parce que c’est ce que les femmes veulent maintenant. Bien sûr, ils peuvent parler au téléphone, mais ils disent que cela doit être rapide car ils se rendent à Dallas, à Kansas City ou à Portland, dans le Maine, à temps pour une fenêtre d’ovulation. Ils aimeraient me rappeler qu’ils ont des emplois de jour.

Cela a toujours été vrai, surtout si l’on fait preuve de discernement. Mais maintenant, la pandémie de coronavirus crée une pénurie, ont déclaré des banques de sperme et des cliniques de fertilité. Les hommes ont cessé d’aller autant pour donner, même si la demande est restée stable dans certaines banques et a augmenté rapidement dans d’autres.

«Nous battons des records de ventes depuis juin dans le monde entier et pas seulement aux États-Unis – nous avons battu nos records pour l’Angleterre, l’Australie et le Canada», a déclaré Angelo Allard, le superviseur de la conformité de Seattle Sperm Bank, l’un des plus gros spermatozoïdes du pays. banques. Il a déclaré que son entreprise vendait 20% de sperme de plus qu’un an auparavant, alors même que les approvisionnements diminuaient.

«Entre nos trois sites, j’aurai généralement 180 donateurs uniques qui font un don», a déclaré M. Allard. «Je suis tombé à 117. L’autre mois, c’était 80. Je n’ai aucune indication que ce sera une tendance positive.