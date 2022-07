Les spéculations sur l’assassinat de Poutine sont “un vœu pieux”, selon le chef militaire

Le chef des forces armées britanniques a rejeté les spéculations selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine n’allait « pas bien » ou pourrait être assassiné comme « un vœu pieux ».

On a demandé au chef d’état-major de la défense britannique, l’amiral Sir Tony Radakin, si le président Poutine, qui a lancé une invasion de l’Ukraine en février, pourrait être «renversé» ou faire face à un «changement de régime».

Mais il a déclaré à Sophie Raworth lors de l’émission du dimanche matin de BBC One: «Je pense que certains des commentaires selon lesquels il ne va pas bien ou que quelqu’un va sûrement l’assassiner ou le faire sortir, je pense qu’ils sont un vœu pieux.

“En tant que professionnels militaires, nous voyons un régime relativement stable en Russie, le président Poutine a pu écraser toute opposition, nous voyons une hiérarchie qui est investie dans le président Poutine et donc personne au sommet n’a la motivation de défier le président Poutine, et cela est sombre.

Il a déclaré que le “défi de la Russie allait durer” potentiellement “des décennies en termes de menace russe”, et que le prochain Premier ministre devrait savoir que la Russie est “la plus grande menace” pour le Royaume-Uni.

Il a ajouté : « Donc, la plus grande menace est la Russie, et c’est la Russie sous toutes ses formes quand on la regarde militairement.

« Ses forces terrestres sont probablement moins menaçantes à court terme en raison de cette dégradation, de cet épuisement que nous constatons avec leur lutte en Ukraine.

“Mais la Russie continue d’être une puissance nucléaire, elle a des cyber-capacités, elle a des capacités spatiales, et elle a des programmes particuliers sous l’eau afin qu’elle puisse menacer les câbles sous-marins qui permettent aux informations du monde de transiter autour du monde entier.”

Sur ce à quoi ressembleraient les forces armées britanniques si les dépenses de défense augmentaient à 3% du PIB, il a déclaré: “Je pense qu’elles seraient encore plus modernes et qu’elles auraient encore plus de punch et qu’elles auraient encore plus d’impact dans le monde, et c’est clairement un choix pour le gouvernement.

Évoquant une récente visite à Kyiv, il a déclaré que l’armée ukrainienne croyait « absolument » qu’elle gagnerait la guerre.

Il a ajouté: «Ils envisagent de restaurer l’ensemble de leur territoire en ce qui concerne l’Ukraine, et ils voient une Russie qui se débat, une Russie qui, selon nous, a perdu plus de 30% de son efficacité au combat terrestre.





Nous leur donnerons toujours un briefing sur la situation actuelle afin qu’ils sachent où se trouvent nos forces armées L’amiral Sir Tony Radakin explique comment il informera le prochain Premier ministre

“Ce que cela signifie en réalité, c’est 50 000 soldats russes qui sont morts ou ont été blessés dans ce conflit, près de 1 700 chars russes détruits, près de 4 000 véhicules de combat blindés appartenant à la Russie détruits.”

Sur la manière dont il informera le prochain Premier ministre, il a ajouté : « Nous leur donnerons toujours un aperçu de la situation actuelle afin qu’ils sachent où se trouvent nos forces armées.

“C’est dominé par l’Ukraine et le soutien que nous lui apportons, mais nous essayons également de prendre du recul et de donner une image plus large de la menace.

“Et puis nous devons rappeler au Premier ministre l’extraordinaire responsabilité qu’il a envers le Royaume-Uni en tant que puissance nucléaire, et cela fait partie de l’initiation d’un nouveau Premier ministre britannique.”