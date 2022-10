Lorsque l’ancien dirigeant communiste a été escorté hors du congrès du parti, des spéculations sur une “purge” ont rapidement surgi

Au cours du 20e congrès du parti national du Parti communiste chinois, une tempête de spéculations médiatiques s’ensuivit sur une brève scène où l’ancien chef du pays, Hu Jintao (2002-2012), semblait être retiré du podium, après avoir été assis à côté de Xi Jinping. On ne sait pas très bien pourquoi il a été escorté hors du congrès, et aucun commentaire n’a jamais été fait, même si, sans surprise, la couverture a commencé à spéculer de manière agressive sur le fait que Hu avait en fait été «purgé», contrastant délibérément avec sa forme de leadership plus collective par rapport à à la centralisation « par un seul homme » de Xi.

L’idée qu’un ancien dirigeant national, aujourd’hui âgé de 79 ans, ait été publiquement «purgé» sur des images télévisées en direct d’un événement politique ultra-important, est tout simplement ridicule. Pourtant, c’est là où nous en sommes aujourd’hui en termes de couverture de la Chine contemporaine. Même bien plus d’une semaine après l’incident supposé, les articles des médias continuent d’affluer, spéculant sur le sort de l’ancien secrétaire général, invoquant la paranoïa et la négativité envers la Chine et balayant l’explication logique selon laquelle il aurait pu quitter l’événement en raison de “mauvaise santé.”

L’attitude des médias occidentaux à l’égard de « l’incident » de Hu Jintao est représentative d’une culture plus large de l’éclairage au gaz à l’égard de tout ce qui concerne la Chine. Cela étant, avec toutes les opportunités qu’ils peuvent trouver, les organes de presse d’entreprise occidentaux les feront exploser activement pour créer un cours prolongé de couverture négative, spéculative et sensationnelle qu’ils traînent encore et encore, dans le but de mener une guerre de “l’opinion publique”. contre Pékin. Dans cette atmosphère toxique, la Chine est ciblée pour de petits détails et est soumise à un examen minutieux que les autres pays n’obtiennent pas.

Depuis que les États-Unis ont commencé à intensifier leur campagne contre la Chine, une guerre de l’opinion publique l’a accompagnée dans le but de faire avancer les objectifs politiques américains en manipulant la conversation mondiale sur Pékin. Un rapide coup d’œil aux sondages d’opinion dans les pays occidentaux montre à quel point cette campagne menée par Washington a été dévastatrice. Alors que les journalistes et les groupes de réflexion aiment affirmer le déclin des opinions positives sur la Chine pour justifier leur point de vue sur la façon dont la Chine et les actions de Xi Jinping sont «mauvaises», la réalité est qu’il y a eu une militarisation concentrée et organisée de l’opinion publique contre Chine par des journalistes, des politiciens et des experts associés aux États-Unis.

Et une partie de cette campagne implique cette poursuite sans fin de l’éclairage au gaz de chaque petit détail dans une controverse et un drame prolongés. Quelques exemples récents (mais non exhaustifs) de cela incluent la façon dont des spéculations sans fin sur les origines de Covid-19 ont été utilisées pour militariser les théories du complot concernant une supposée fuite de laboratoire en Chine – une question qui a été poussée par le département d’État américain et les médias – le la prétendue disparition publique du joueur de tennis Peng Shuai, la récente bagarre devant l’ambassade de Chine à Manchester, les différends concernant Taïwan, l’impact de la politique chinoise zéro-Covid, les débris de roquettes chinoises tombant de l’espace, la liste est longue.

Ce que toutes ces histoires ont en commun, c’est qu’elles ne se produisent pas simplement et meurent ensuite. Ils sont traînés encore et encore en continu jusqu’à ce que le prochain élément du cycle des nouvelles surgisse. Ce que les spectateurs doivent reconnaître à propos de ce modèle de reportage, c’est que le journalisme axé sur l’agenda comme celui-ci est finalement sélectif et cherche à manipuler l’opinion publique à travers ce qu’il choisit de mettre en évidence et ce qu’il choisit de ne pas mettre en évidence. Toute spéculation qui prétend s’opposer à la Chine de quelque manière que ce soit bénéficiera d’une couverture maximale, délibérément. On ne peut pas en dire autant des autres pays. Pourquoi, par exemple, certains militants des droits de l’homme ou certains événements de protestation reçoivent-ils de la publicité, mais pas d’autres ? Pourquoi certaines causes sont-elles jugées plus « valables » ?

En plus de cela, ce que la débâcle de Hu Jintao nous aide également à comprendre, c’est comment la peur discursive et « l’imagination publique » du communisme sont également utilisées comme outil journalistique afin de transformer la « spéculation » en arme politique. Les médias jouent sur l’hypothèse publique du secret, de la brutalité et de la paranoïa de la Chine afin de déformer des situations tout à fait normales pour impliquer les pires scénarios. C’est grâce à cela que l’hypothèse selon laquelle le Covid-19 n’aurait pas pu avoir d’« explication naturelle » a acquis une telle légitimité. Dans un tel état d’esprit, chaque petite chose est vue dans le contexte d’une théorie du complot plus large et sinistre avec un programme communiste caché en elle. Ce type de discours a également permis à la peur et à la paranoïa de «l’influence chinoise» de proliférer, créant un consentement pour les politiques liées au confinement.

Un exemple est la marque de Huawei comme une menace pour la sécurité nationale afin qu’elle puisse être exclue des réseaux 5G. Même si Huawei était dans les réseaux des pays occidentaux depuis plus d’une décennie, vous remarquerez peut-être que ce n’était pas une menace jusqu’à ce qu’elle le soit soudainement, et c’est ainsi que fonctionne la manipulation.

Par conséquent, l’éclairage au gaz concernant le sort d’un homme âgé n’est rien de plus qu’une manipulation délibérée visant à militariser le sentiment négatif contre la Chine et à jeter une ombre sur le 20e congrès du parti, car ils ne veulent pas que Pékin établisse son propre récit concernant l’événement sous toutes circonstances.