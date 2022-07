Les spectateurs sont invités à imprimer des billets à la maison en raison de la panne de Rogers

Les spectateurs canadiens sont invités à enregistrer ou à imprimer leurs billets car une panne de réseau généralisée chez Rogers Communications Inc. a bloqué l’accès à Internet mobile à travers le pays.

La Scotiabank Arena de Toronto a suggéré aux personnes assistant au spectacle Roger Waters de ce soir de sauvegarder leurs billets mobiles dans leur Apple Wallet ou Google Pay, selon le modèle de téléphone dont ils disposent.

À quelques rues de là, Massey Hall a encouragé les gens à imprimer leurs billets pour le spectacle du vendredi soir de la comédienne Hannah Gadsby.

Il en a été de même pour la scène Budweiser de la Place de l’Ontario à Toronto, où la star de la musique country Keith Urban doit se produire.

Le lieu, qui est sans espèces, a également exhorté les gens à apporter une carte de crédit pour payer la nourriture et les boissons, car la panne a affecté les transactions de débit administrées par Interac.

Rogers a publié vendredi un avis sur son site Web indiquant que la panne affectait à la fois ses clients de services sans fil et à domicile et affectait également le support téléphonique et le chat.

La société n’a fourni aucune explication sur la panne, sa durée prévue et le nombre de clients touchés, mais a promis que les équipes techniques “travaillaient dur pour rétablir les services le plus rapidement possible”.