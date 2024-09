Les spectateurs du Grand Tour « en larmes » après le dernier épisode émouvant avec Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines En savoir plus

Le Grand Tour les fans ont partagé leurs réactions émotionnelles sur les réseaux sociaux après la diffusion du dernier épisode sur Amazon Prime Video.

L’émission spéciale de deux heures s’intitule « One for the Road » et marque un dernier hourra pour le trio de présentation Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May après 22 ans.

Sur X/Twitter, un fan a écrit: « Le dernier Grand Tour « J’ai pleuré. Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammod m’ont beaucoup influencé, qu’ils m’aient aidé à traverser des moments difficiles ou qu’ils aient façonné d’innombrables aspects de ma vie. Je suis triste de les voir partir, mais je suis content d’avoir pu être là pour le voyage. »

Un autre ajouté: « Je ne peux pas croire Le Grand Tour c’est en fait fini… Pendant plus longtemps que toute ma vie, ces trois-là ont créé pour nous un journalisme automobile divertissant et maintenant c’est fini… »

Tandis qu’un autre comparait l’expérience de regarder l’émission à une soirée entre amis, en écrivant: « Regarder le dernier Grand Tour/Top Gear c’est comme passer une soirée fantastique à boire quelques bières, à raconter des histoires et à rire dans un bar avec ses meilleurs amis, mais en sachant qu’à la fin de la soirée, vous ne vous reverrez plus jamais.

Plusieurs autres fans ont simplement partagé des mèmes montrant des hommes essuyant des larmes.

Pendant ce temps, certains téléspectateurs sont devenus philosophes, avec un affectation: « La finale Le Grand Tour « C’était vraiment la façon de terminer les choses. J’ai adoré chaque seconde. Cela vous fait vraiment réaliser que rien n’est jamais éternel et que nous ne pouvons jamais arrêter notre horloge biologique. Profitez au maximum de votre temps et appréciez chaque seconde que vous pouvez passer avec vos proches… »

Plus tôt ce mois-ci, Clarkson a expliqué sa décision de quitter la série en disant Le Sunday Times.: « Après 36 ans passés à parler de voitures à la télévision, j’arrête, car je suis trop vieux et trop gros pour monter dans les voitures que j’aime et je ne suis pas intéressé par celles que je n’aime pas. »

Il a ajouté : « Cela signifie bien sûr que mon partenariat de 22 ans avec James May et Richard Hammond est désormais terminé. Vous pourrez voir notre dernier road trip ensemble sur Amazon Prime très bientôt. C’est émouvant. »

ouvrir l’image dans la galerie Richard Hammond, Jeremy Clarkson et James May dans la finale du « Grand Tour » (Prime Video)

Dans une critique trois étoiles de la finale, L’IndépendantLe critique de télévision Nick Hilton a écrit : « One for the Road n’a peut-être pas beaucoup de drame ou d’action casse-cou, mais il y a beaucoup de cette camaraderie charismatique qui a fait de ce trio improbable une royauté télévisuelle. »