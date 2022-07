Les spectacles d’été Arts on the Green du Raue Center commencent le 9 juillet à Crystal Lake – Shaw Local

La deuxième série estivale annuelle Arts on the Green débutera le 9 juillet avec l’artiste résident du Raue Center for the Arts, Bourbon Country.

La série débutera à 19 h le 9 juillet à l’église épiscopale St. Mary’s, 210 McHenry Ave. à Crystal Lake.

L’espace est limité, le Raue recommande donc de commander des billets tôt et de planifier à l’avance.

Le reste de la programmation comprendra Tina Naponelli de retour dans “Tapestry Unraveled: The Music of Carole King” le 16 juillet; l’auteur-compositeur et interprète Derrick Procell le 6 août; Hector Anchondo, vainqueur en solo et en duo de l’International Blues Challenge 2020, le 13 août; “Ladies from the Canyon: a Tribute to Linda Ronstadt and Joni Mitchell” le 20 août; et “The Piano Man’s Piano Man: A Tribute to the Music of Billy Joel” le 27 août.

Les billets commencent à 20 $ et peuvent être achetés en ligne sur rauecenter.org ou via la billetterie au 815-356-9212 ou 26 N. Williams St. au centre-ville de Crystal Lake.