Le Samsung Galaxy A52 5G a été répertorié au TENAA chinois, ajoutant certaines de ses spécifications manquantes. Nous connaissons maintenant les mesures – 159,9×75,1×8,4 mm, tandis que les images qui l’accompagnent confirment les rendus que nous avons vus jusqu’à présent – une caméra perforée à l’avant et un système de quatre caméras à l’arrière.

Sinon, le Galaxy A52 5G dispose d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un scanner d’empreintes digitales intégré, un appareil photo principal de 64 MP et une batterie de 4500 mAh avec une charge de 15 W. Le chipset Snapdragon 750G compatible 5G pilote le téléphone avec 6 Go ou 8 Go de RAM. Il y aura un Galaxy A52 uniquement LTE, qui utilisera probablement un Snapdragon 720G à la place.







Samsung Galaxy A52 5G

Nous prévoyons que Samsung dévoilera bientôt le Galaxy A52 5G aux côtés du Galaxy A72 5G en Chine. Le Galaxy A52 5G sera disponible en quatre variantes de couleur – noir, blanc, violet et bleu et en configurations 6/128 Go et 8/256 Go. Selon les rumeurs, les prix européens seraient respectivement de 460 € et 510 €.

