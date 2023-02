Les spécifications présumées du OnePlus Nord 3 fuient en ligne

Il s’agit encore d’informations en grande partie non confirmées, alors prenez-les avec un grain de sel, mais les spécifications auraient été divulguées pour un prochain OnePlus Nord 3. On dit que le prochain téléphone basculera sur un écran AMOLED de 6,5 pouces, FHD +, 120 Hz avec soit un MediaTek Dimension 8100 ou 8200 pixels poussant vers ledit panneau.

Spécifications du OnePlus Nord 3 (selon la rumeur) : • 6,5 pouces FHD+ 120 Hz AMOLED

• 50MP OIS + 8MP + Inutile

• Autoportrait 32MP

• Charge de 100 W

• Batterie 4 500 mAh ou 5 000 mAh

• Mediatek Dimension 8100 Max ou Dimension 8200 Il y a une fuite disant qu’il aura un affichage 1.5K, ce n’est pas correct — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) 10 février 2023

Aucun mot sur la RAM et le stockage, mais le département de la caméra semble prometteur avec un vivaneau principal de 50MP avec OIS, et un appareil photo secondaire de 8MP, probablement un ultra large, plus un troisième à basse résolution. Sur le devant – se trouve une caméra selfie 32MO.

Le OnePlus Nord 3 serait alimenté par une batterie de 4 500 ou 5 000 mAh et prendrait en charge une charge de 100 W.

Juste pour être clair, ce prétendu Nord 3 ne doit pas être confondu avec le Nord CE 3, qui fait également le tour des rumeurs. Selon les dernières nouvelles, le Nord CE 3 embarquera un écran LCD FullHD, 120 Hz, HDR10 de 6,7 pouces, un chipset Snapdragon 695 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour les appareils photo, le Nord CE 3 aurait un appareil photo principal de 108 MP ainsi que deux vivaneaux de 2 MP – un pour la profondeur et un pour les prises de vue macro.

