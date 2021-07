Les spécifications Oppo Reno6 Z répertoriées sur le site de l’entreprise la veille de l’annonce

Oppo présentera son Reno6 Z demain en Thaïlande, mais un jour avant le lancement, nous sommes tombés sur les spécifications officielles de l’appareil sur le site Web thaïlandais d’Oppo. Ceux-ci confirment les rumeurs du passé, notamment un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il y a une découpe perforée pour le tireur selfie 32MP dans le coin supérieur gauche.

L’appareil présente le design Reno Glow signature d’Oppo avec les coloris Stellar Black et Aurora. Le dos est livré avec une découpe de caméra rectangulaire pour la caméra principale de 64 MP qui est soutenue par un vivaneau ultra-large de 8 MP et une caméra macro de 2 MP. Le téléphone prendra en charge l’enregistrement 4K à 30 ips et la capture vidéo 1080p jusqu’à 120 ips.

Il y a un MediaTek Dimensity 800U assis à la barre aidé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré qui est également extensible. La capacité de la batterie est de 4 310 mAh et prend en charge une charge filaire rapide de 30 W. Reno6 Z démarre Android 11 avec ColorOS 11.1 sur le dessus.

Les détails des prix pour la Thaïlande n’étaient pas encore disponibles, mais une liste antérieure au Vietnam suggérait un prix de départ de 9 490 000 VND (412 $).

La source (en thaï)