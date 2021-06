Les spécifications OnePlus Nord2 fuient dans leur intégralité

OnePlus vient de dévoiler son dernier téléphone Nord plus tôt dans la journée, le Nord CE, qui est une version réinterprétée du Nord original. Mais l’entreprise travaille également sur un successeur direct du premier Nord, qui portera justement le nom de Nord2. Les spécifications complètes de ce combiné ont maintenant été dévoilées.

Le OnePlus Nord2 serait livré avec un écran tactile AMOLED FHD+ 90 Hz de 6,43 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré, le chipset MediaTek Dimensity 1200 et une batterie de 4 500 mAh. Cela aura une charge rapide d’au moins 30W, espérons-le 65W.

Îlot de caméra OnePlus 9 Pro

L’îlot de caméra à l’arrière ressemblera apparemment à celui du OnePlus 9 Pro, illustré ci-dessus, sauf que l’objectif inférieur droit est remplacé par une LED. Le capteur principal sera le Sony IMX766 de 50 MP, le même que celui utilisé pour la caméra ultra-large du OnePlus 9 Pro. L’ultrawide sur le Nord2 sera un module de 8 MP, et vous aurez également un shooter de 2 MP à des fins de décoration (macro ou profondeur, selon).

Les selfies seront pris en charge par un capteur de 32 MP, bien qu’il ne soit pas clair si celui-ci sera rejoint par un tireur frontal secondaire comme sur le Nord d’origine. Les combos RAM/stockage seront de 8/128 Go et 12/256 Go. La sortie prévue aura lieu le 9 juillet, prétendument. En termes de prix, celui-ci devrait se situer juste au-dessus du Nord CE dans le portefeuille de l’entreprise, sur la base des spécifications proposées.

