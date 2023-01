Les spécifications OnePlus Nord CE 3 révélées : Snapdragon 695 et appareil photo 108MP

OnePlus travaille sur un nouveau smartphone abordable appelé Nord CE 3. Des images en direct de l’appareil ont fait surface plus tôt ce mois-ci, révélant un écran LCD plat avec un seul trou de perforation à l’avant et une triple caméra à l’arrière.

L’appareil est déjà entre les mains de quelqu’un d’assez gentil pour exécuter l’application AIDA64, utilisée pour fournir des informations sur le matériel et les logiciels des appareils Android, et partager des captures d’écran des éléments intrigants.

Il semble que le nouveau smartphone fonctionnera sur le chipset Snapdragon 695 et aura un appareil photo principal de 108 MP.























Captures d’écran du OnePlus Nord CE 3

On dit que le OnePlus Nord CE 3 apporte un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Il prendra également en charge HDR10. La RAM est répertoriée comme 8 Go LPDDR4X, alors que cet appareil dispose probablement de 256 Go de stockage. Android 13 a Oxygen OS en plus, il n’y a donc pas de ColorOS pour le moment.

L’appareil photo principal aura deux tireurs 2MP dans le cercle inférieur – l’un utilisé pour le flou d’arrière-plan dans les photos de portrait, l’autre pour les photos en gros plan.

On ne sait pas quand s’attendre au Nord CE 3, mais cela devrait être bientôt, étant donné que l’appareil est déjà en cours d’évaluation.

Source