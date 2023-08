Les spécifications OnePlus 12 fuient à nouveau, préparez-vous pour 24 Go de RAM

Le OnePlus 12 devrait être lancé en janvier, un an après le OnePlus 11. Nous avons déjà eu non pas une, mais deux séries de spécifications divulguées pour le prochain appareil, et aujourd’hui, il est temps de passer à la troisième.

Selon la station de chat numérique généralement très fiable sur Weibo, le OnePlus 12 sera un monstre de spécifications. Il utilisera un écran incurvé fabriqué par une société chinoise, qui prendra en charge la gradation à modulation de largeur d’impulsion à haute fréquence et est apparemment construit sur une nouvelle technologie de substrat.

À la barre se trouvera le prochain SoC Snapdragon 8 Gen 3, associé à 16 Go ou à 24 Go de RAM. En parlant d’énorme – la batterie sera de 5 400 mAh avec prise en charge d’une charge filaire rapide de 100 W et d’une charge sans fil de 50 W.

L’appareil photo principal utilisera un nouveau capteur Sony IMX9xx de 50 MP, encore inédit, et à côté se trouvera un ultra large de 50 MP et un vivaneau téléobjectif périscope de 64 MP 3x, le premier de OnePlus. Le téléphone aura un cadre central en métal ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales optique ultra-mince intégré à l’écran. Le moteur de vibration sera un moteur à axe X « ultra-large » pour des vibrations nettes et profondes, et bien sûr, il y aura une zone de dissipation thermique « super large ».

Selon les rumeurs précédentes, la taille de l’écran sera de 6,7″, son taux de rafraîchissement de 120 Hz et la résolution QHD+. Attendez-vous également à au moins 256 Go de stockage UFS 4.0, un vivaneau selfie de 32 MP et OxygenOS 14 basé sur Android 14 à bord.

