Les spécifications OnePlus 11R fuient à nouveau aux côtés des plans du curseur d’alerte et du blaster IR

Les spécifications du OnePlus 11R auraient été dévoilées aujourd’hui. Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit – en fait, nous avons eu un ensemble de spécifications divulguées depuis septembre. Vraisemblablement, ceux d’aujourd’hui proviennent d’une source différente, donc s’ils correspondent à ce qui a été révélé en septembre, cela rend peut-être tout cela plus crédible?

Nous obtenons également une nouvelle photo de l’îlot de caméra du téléphone, sous un angle différent de celui que nous avons vu la semaine dernière lorsqu’il a également été révélé que le 11R serait livré avec un écran incurvé. Celui-ci dépeint le curseur d’alerte dont on parle beaucoup qui fait son retour.

Îlot de caméra OnePlus 11R et curseur d’alerte (présumé)

Le OnePlus 11R aurait le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 à la barre, un blaster IR (illustré dans l’image divulguée ci-dessous), un écran FHD + 120 Hz, un capteur d’empreintes digitales intégré, LPDDR5 RAM (mais combien n’est pas mentionné), un appareil photo principal de 50 MP avec le capteur Sony IMX766 très probablement, un ultra large de 13 MP, un appareil photo décoratif de 2 MP de type macro ou à détection de profondeur et un vivaneau selfie de 16 MP. Le téléphone aura une batterie de 5 000 mAh.



Blaster infrarouge OnePlus 11R (présumé)

En septembre, nous avons également obtenu la résolution d’écran : 1080×2412. Et aussi des options de RAM (8/16 Go) et de stockage (128/256 Go) et une mention de charge rapide de 100 W, tandis que l’appareil photo ultra-large dans cette rumeur était de 8 MP. Sinon, rien de nouveau.

On ne sait toujours pas quand nous devrions nous attendre à ce que le OnePlus 11R devienne officiel, mais les fuites semblent s’être intensifiées au cours de la semaine dernière, alors peut-être que nous nous rapprochons du grand jour.

La source