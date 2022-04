Les spécifications Moto E32 fuient avec plus de rendus

Hier, le prochain Moto E32 a été décrit dans quelques rendus d’apparence officielle divulgués, et ceux-ci sont également accompagnés d’un petit assortiment de spécifications. Aujourd’hui, cependant, nous obtenons la fiche technique complète de l’appareil, ainsi que d’autres rendus. Alors allons-y, d’accord ?

Le Moto E32 sera bien sûr un smartphone abordable, et cela ressort clairement de l’utilisation présumée du SoC Unisoc T606, normalement réservé aux offres les moins chères. Celui-ci sera associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Gardez à l’esprit cependant que les rumeurs passées parlaient du téléphone alimenté par le MediaTek Helio G85 à la place (et ayant également une version 6/128 Go).

Ensuite, le combiné est censé être livré avec un écran LCD de 6,5 « avec une perforation centrée pour la caméra selfie 16 MP, une configuration de caméra arrière triple (16 MP principal, 2 MP macro, capteur de profondeur 2 MP) et un Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de charge de 10 W.

Selon des rumeurs décevantes, le Moto E32 fonctionnerait sous Android 11, et il devrait mesurer 163 x 74 x 8,5 mm tout en pesant 190 g. Les prix divulgués sur la base d’une liste de détaillants coûtent 179 € dans l’UE. Maintenant que nous avons à peu près tous les détails, nous espérons que Motorola rendra celui-ci officiel le plus tôt possible.

La source