Les spécifications, les logiciels, pourraient l’aider à briser la malédiction de la réalité virtuelle

Pomme Le nouveau casque Vision Pro de a suscité un regain d’intérêt pour les ordinateurs portés sur la tête qui plongent les utilisateurs dans un monde virtuel.

Les ingénieurs rêvent de réalité virtuelle depuis 1968 lorsqu’un professeur de l’Université de l’Utah a construit le premier casque 3D VR, et depuis lors, certaines des sociétés d’électronique grand public les plus puissantes ont lancé des casques, notamment Nintendo, Microsoft, Meta, Google et Sony. Aucun n’a été un succès.

actualités liées à l’investissement

Maintenant, Apple est à la table et les experts et développeurs de réalité virtuelle disent qu’il a une chance de réussir là où d’autres n’ont pas réussi.

« Quand les gens me demandent ce qu’il y a de vraiment spécial dans cette annonce, en un mot, c’est Apple. La plus grande entreprise technologique au monde et aussi la plus responsable », a déclaré Ori Inbar, co-fondateur de Superventures et PDG d’Augmented World Expo, une conférence de l’industrie. « Ils mettent toujours tout derrière chaque produit qu’ils proposent. Et c’est exactement le message qu’ils envoient à l’industrie XR, mais aussi à tous les autres. »

La réputation et les antécédents d’Apple lui confèrent le bénéfice du doute lorsqu’il s’agit de véritables nouvelles technologies, et de nombreux consommateurs possèdent déjà et aiment les produits Apple.

Apple a commercialisé le succès des écrans multitouch avec l’iPhone, qui a transformé l’industrie des smartphones en montrant au monde une nouvelle façon d’interagir avec les téléphones. Il peut être en mesure de reproduire cela dans l’industrie de la réalité virtuelle avec l’interface utilisateur gestuelle et vocale de Vision Pro. Contrairement à d’autres casques, il ne nécessite pas de contrôleur.

« Une partie de l’effet Apple est qu’ils ont construit ce capital de marque, ils l’ont fait maintes et maintes fois, dans plusieurs catégories, que ce soit la montre, le lecteur de musique et bien sûr le smartphone », a déclaré Tipatat Chennavasin, associé général du Venture Reality Fund. « Ce que je pense est vraiment intéressant à ce sujet aussi, c’est qu’ils ont clairement défini leur vision de l’avenir – c’est le prochain iPhone, la prochaine grande plate-forme. »

L’Apple Vision Pro est nettement plus puissant que presque tous les produits concurrents sur le marché. Il est équipé de deux écrans haute définition, d’une batterie de caméras et de capteurs et de processeurs personnalisés qui réduisent la latence et le décalage. En termes simples : il peut faire plus que n’importe quel autre casque.

L’augmentation de la puissance sous les lunettes d’Apple a également permis un concept relativement nouveau, parfois appelé « XR », « réalité mixte » ou « passthrough » ou, comme Apple le surnomme, « informatique spatiale ».

Les caméras à l’extérieur du Vision Pro peuvent afficher le monde réel en temps quasi réel à l’intérieur du casque, ce qui rend la technologie moins isolante et résout un problème de longue date avec la réalité virtuelle : les utilisateurs ne peuvent pas voir ce qui les entoure pendant qu’ils ils sont en réalité virtuelle.

Mais Apple doit aussi changer la perception publique de la réalité virtuelle. Le moment où les consommateurs de tous les jours portent des casques au quotidien peut encore être dans des années.