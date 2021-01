Oppo a présenté l’A93 en octobre dernier et la société le suivra bientôt avec sa variante 5G apparue sur China Telecom avec ses spécifications, ses images et son prix.

L’Oppo A93 5G (PEHM00) est différent de son homologue 4G. Il arbore un écran incurvé avec un trou de perforation pour une seule caméra et des caméras arrière logées dans un îlot rectangulaire.

L’A93 5G est alimenté par le SoC Snapdragon 480, fonctionne sous Android 11 et dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage à bord. Il contient un écran FullHD + de 6,5 pouces, et bien que la liste ne nous indique pas son type, nous recherchons probablement un panneau AMOLED puisque le modèle 4G en comporte également un.









Oppo A93 5G

Pour la photographie, l’Oppo A93 5G dispose d’un total de quatre appareils photo à bord: un selfie 8MP et un appareil photo principal 48MP à l’arrière, rejoints par deux unités 2MP (profondeur et macro probables).

L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 5000 mAh, qui selon 3C se chargera jusqu’à 18W.

Le reste des points forts de l’Oppo A93 5G comprend un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, une prise casque 3,5 mm et un port USB-C. Le smartphone sera au prix de 2199 CNY (340 $ / 280 €) et sera disponible dans les couleurs Aurora, Noir éblouissant et Argent élégant (traduction automatique du chinois).

Il n’y a pas encore de mot d’Oppo sur l’A93 5G, mais China Telecom affirme que le smartphone arrivera le 15 janvier.

La source (en chinois) | Via