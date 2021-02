Les spécifications, la conception et le prix complets des Samsung Galaxy A52 4G et 5G révélés dans une fuite massive

Nous entendons parler du Samsung Galaxy A52 4G et du Galaxy A52 5G depuis un certain temps, et bien qu’il n’y ait toujours pas de mot officiel de Samsung à propos de ces smartphones, le flux constant de fuites au cours des derniers mois nous a donné une bonne idée de à quoi s’attendre de ces téléphones.

Cependant, la dernière fuite du blog allemand WinFuture laisse peu de place à l’imagination car il détaille les spécifications des Galaxy A52 4G et 5G tout en révélant leurs prix et en partageant de nouveaux rendus.

Les Galaxy A52 4G et 5G ont été repérés sur Geekbench avec Snapdragon 720G et Snapdragon 750G, respectivement. La publication corrobore ce point et affirme que les deux smartphones fonctionneront sous Android 11 avec une interface utilisateur unique et disposeront de deux options de mémoire en fonction du marché – 6 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go. Les modèles 4G et 5G seront également livrés avec un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage.

La source dit que les Galaxy A52 4G et 5G sont identiques avec des différences de chipset et de connectivité. Cela signifie que les deux versions du Galaxy A52 seront livrées avec un écran FullHD + Super AMOLED de 6,5 pouces avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous et un trou perforé au centre pour la caméra selfie 32MP.







Galaxy A52 4G • Galaxy A52 5G

Une fuite précédente affirmait que l’A52 4G serait livré avec un panneau à 90 Hz, tandis que son homologue 5G irait jusqu’à 120 Hz.

Les panneaux arrière des A52 4G et 5G, qui seront disponibles en quatre couleurs, abriteront des configurations à quatre caméras comprenant des unités principales 64MP, 8MP ultrawide, 5MP (probablement macro) et 2MP (profondeur probable). Cela contredit les fuites précédentes, selon lesquelles les smartphones comporteront deux caméras 5MP, la variante 4G ayant un jeu de tir de 12MP à bord au lieu de 8MP.

L’alimentation des deux versions du Galaxy A52 sera une batterie de 4500 mAh qui consommera de l’énergie via un port USB-C jusqu’à 25W, mais 3C et FCC ont révélé que le modèle 5G serait livré avec un adaptateur de 15W.

Le reste des fonctionnalités du duo A52 comprend une prise casque 3,5 mm, Bluetooth 5.x, NFC, la prise en charge de la double carte SIM et la classification IP67.











Galaxy A52 4G et Galaxy A52 5G

La source affirme que le Galaxy A52 4G sera au prix de 349 € dans certains pays européens, tandis que l’A52 5G coûtera 429 €.

La source (en allemand)