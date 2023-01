Les spécifications, la conception et la date de lancement du Samsung Galaxy F04 révélées

Le Samsung Galaxy F04 que nous avons vu dans les teasers divulgués la semaine dernière sera lancé le 4 janvier. Cette révélation vient du détaillant en ligne indien Flipkart, qui a mis en place une page promotionnelle sur son site Web révélant les spécifications et le design du Galaxy F04.

Le Samsung Galaxy F04 aura un prix de départ inférieur à 8 000 INR (95 $/90 €). Il sera alimenté par le SoC Helio P35 et exécutera Android 12 prêt à l’emploi. Le smartphone recevra également Android 13 et 14 puisqu’il sera accompagné de la promesse de deux mises à jour du système d’exploitation.

Le Galaxy F04 aura 8 Go de RAM avec la fonction RAM Plus, qui permet aux utilisateurs d’étendre virtuellement la RAM en utilisant le stockage interne du smartphone. La quantité réelle de RAM physique n’est pas révélée, mais ce sera soit 4 Go, soit 6 Go.

Le smartphone alimenté par Helio P35 arborera un écran à encoche HD+ de 6,5 pouces et embarquera une batterie de 5 000 mAh. Le Galaxy F04 aura un dos brillant avec deux options de couleur : Jade Purple et Opal Green.

Nous en saurons plus sur les spécifications, le prix et la disponibilité du Samsung Galaxy F04 demain à 12 h IST.

