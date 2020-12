Huawei est sur le point de présenter les smartphones nova 8 et nova 8 Pro le 23 décembre. Bien qu’aucune spécification officielle n’ait été annoncée, une image partagée par Station de chat numérique révèle les spécifications du duo nova 8.

La nova 8 Pro sera alimentée par le SoC Kirin 985 et prendra en charge la 5G bimode. Il embarquera un écran incurvé de 120 Hz et comportera une caméra quadruple à l’arrière comprenant un primaire 64MP, un ultra-large 8MP et deux unités 2MP.

Pour les selfies et les appels vidéo, la nova 8 Pro sera livrée avec un appareil photo 32MP joint par un module 16MP pour les portraits.

L’image partagée par la source ne révèle pas la taille de la batterie de la nova 8 Pro, mais elle confirme que la cellule se chargera jusqu’à 66 W.

华为 nova8 系列 物料 参数 , 仅供 参考。 pic.twitter.com/rnnrClwREg – Station de chat numérique (@StationChat) 14 décembre 2020

Le vanilla nova 8 aura également un chipset Kirin 985 à la barre et un support 5G bi-mode. Sa batterie se chargera jusqu’à 66W, mais le smartphone arborera un écran OLED 90Hz.

La nova 8 aura une épaisseur de 7,64 mm et un design en verre 3D à double courbure. Il comportera une caméra principale de 64MP à l’arrière, jointe par un ultrawide 8MP et deux modules 2MP. Sur le devant, vous obtiendrez un jeu de tir selfie 32MP.

Les nova 8 et nova 8 Pro seront tous deux disponibles dans deux configurations de mémoire – 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go.

En plus de la paire nova 8, Huawei présenterait également l’Enjoy 20 SE le 23 décembre, qui, selon la source, sera livré avec un SoC Dimensity 700, une batterie de 5000 mAh avec une charge de 22,5 W et un écran LCD FullHD + de 6,67 pouces. avec un trou de perforation au centre pour la caméra selfie 16MP.

华为 畅 享 20SE 详细 参数: LCD 6,67 « 2400 * 1080p , 居中 单孔 屏 , 前置 16mp , 后 置 48mp + 8mp + 2mp + 2mp , 天 玑 700 处理器 , 侧边 指纹 , 5000mAh + 22,5W 快 充。 – Station de chat numérique (@StationChat) 14 décembre 2020

À l’arrière, le Huawei Enjoy 20 SE embarquera une configuration à quatre caméras comprenant une caméra 48MP, une 8MP et deux caméras 2MP. Il aura également un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté pour l’authentification biométrique.