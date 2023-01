Les spécifications fuites du Galaxy A34 5G suggèrent peu de changement par rapport à A33 5G

Le Samsung Galaxy A34 5G arrive. La preuve est là dans les rendus récemment divulgués et la certification Bluetooth. Mais cette dernière fuite nous en dit plus sur ce à quoi s’attendre.

Par Yogesh Brar sur Twitter, le Galaxy A34 5G aura un FHD + AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un chipset Exynos 1280 de 5 nm, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 25 W et une résistance à l’eau IP67. Ajoutez 6 Go à 8 Go de RAM, 128 Go à 256 Go de stockage, un scanner d’empreintes digitales intégré et Android 13 avec OneUI 5. Enfin, les caméras sont une unité principale de 48 MP, une secondaire de 8 MP (probablement ultra large) et une troisième caméra de 5 MP. (probablement macro). Il y a un selfie 13MP sur le côté opposé.

Ces spécifications sont presque identiques à celles du Galaxy A33 5G.

Le Galaxy A33 5G ne diffère que de quelques manières mineures – son écran est de 6,4 pouces, et non de 6,5 pouces, il dispose d’un quatrième capteur dans l’unité de profondeur 2MP et sa configuration de base a 4 Go de RAM et non 6 Go.

Certes, ce n’est pas une mise à niveau très excitante, mais dans ces parties du marché, un prix compétitif compte plus que des mises à niveau matérielles majeures.

