Les spécifications et les scores de référence de Google Tensor G3 fuient, font la lumière sur Exynos 2400

Nous avons maintenant les premières spécifications détaillées du prochain chipset Tensor G3 de Google qui sera présenté en première dans la série Pixel 8 à l’automne. Le chipset sera construit sur le nouveau processus 4 nm (4LPP) de Samsung Foundry et comportera un processeur à neuf cœurs et un GPU à dix cœurs.

Côté CPU, le Tensor G3 embarquera un seul Cortex-X3 cadencé jusqu’à 3 GHz, quatre Cortex-A715 qui vont jusqu’à 2,45 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 cadencés jusqu’à 2,15 GHz. En revanche, le Tensor G2 possède deux cœurs Cortex-X1, deux Cortex-A78 et quatre Cortex-A55 – un total de huit cœurs, un de moins que le G3.

Côté GPU, le Tensor G3 utilise la toute dernière conception de GPU d’ARM – dix Immortalis-G715 cadencés jusqu’à 890 MHz. Le nouveau matériel est capable de lancer des rayons à accélération matérielle et, en combinaison avec l’encodage et le décodage Samsung MFC (multi-format codec), 8K jusqu’à 30 ips aux formats h.264 et HEVC.

Voici où le prochain Tensor G3 de Google peut faire la lumière sur le retour attendu de Samsung dans la fabrication de puces mobiles haut de gamme pour ses téléphones dans l’Exynos 2400. L’Exynos 2400 pourrait utiliser un processeur similaire à neuf ou même dix cœurs pour le G3 mais apporter un GPU Xclipse amélioré, basé sur l’AMD RDNA2 avec quatre fois plus de cœurs. Les avancées du GPU permettraient à l’Exynos 2400 d’ajouter un encodage et un décodage 4K à 120 ips, ainsi que du 8K à 30 ips.

L’Exynos 2400 pourrait également améliorer le Tensor G3 avec la prise en charge du stockage UFS 4.0, la RAM LPDDR5X et un modem plus rapide.

Revenons au Tenseur G3. Le chipset est apparemment déjà en test selon ce score de test Geekbench 5. Il confirme la configuration 4 + 4 + 1 CPU.

