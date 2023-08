Les spécifications et les rendus du Motorola Moto G54 révèlent des changements mineurs

Le smartphone Moto G54 de Motorola a fui aujourd’hui dans une vidéo à 360 degrés, révélant quatre couleurs – Ballad Blue, Ambrosia, Coronet Blue et Outer Space. La source a également partagé certaines spécifications, notamment la capacité de la batterie et les détails d’affichage. Le nouvel appareil de la série G50 sera une légère mise à jour par rapport au Moto G53, ce qui laissait à désirer lorsque nous l’avons examiné.

Selon la source, ce sont toutes les options de couleur. Les noms originaux sont les véritables titres des couleurs Pantone, ce qui signifie que Motorola s’associe à nouveau à la société de couleurs pour utiliser les étiquettes de ses travaux de peinture.

Apparemment, le Moto G54 aura un écran de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Moto G53 dispose d’une batterie de 5000 mAh, d’un tireur principal de 50 MP et d’un appareil photo selfie de 16 MP et tout cela sera transféré sur le Moto G54, ainsi que la conception hydrofuge, Android 13 et la plupart des fonctionnalités logicielles sur autrement un OS relativement propre.

La RAM sera jusqu’à 8 Go, tandis que le stockage sera de 256 Go, extensible jusqu’à 1 To de plus via le slot microSD. Nous serons à l’affût de plus de détails sur le Moto G54 dans les semaines à venir.

