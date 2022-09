Les spécifications et les rendus de Xiaomi Redmi Pad fuient

Les Xiaomi 12T et 12T Pro seront dévoilés le 4 octobre, et parallèlement à ceux-ci, Xiaomi devrait annoncer le Redmi Pad, qui a été divulgué par la filiale de la société au Koweït la semaine dernière. Grâce aux images divulguées par Xiaomi Kuwait et d’autres sources, nous savons à quoi ressemblera le Redmi Pad. Maintenant une nouvelle fuite par WinFuture laisse peu à l’imagination car il révèle les spécifications complètes du Redmi Pad et nous montre la tablette en trois couleurs – gris graphite, argent clair de lune et vert menthe.

La publication affirme que le Xiaomi Redmi Pad sera alimenté par le SoC Helio G99 et sera livré avec jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Il exécutera MIUI basé sur Android 12 prêt à l’emploi et arborera un écran LCD 10,61″ 90 Hz d’une résolution de 2 000x, 1 200 pixels. Le panneau aura une profondeur de couleur de 10 bits et une luminosité maximale de 400 nits.

Le Redmi Pad aura deux caméras à bord – une caméra 8MP à l’arrière et une autre unité 8MP à l’avant avec un FOV de 105°. La source affirme que la caméra frontale 8MP sera dotée de la technologie FocusFrame qui fera passer la caméra à un FOV plus large lorsqu’il y a plusieurs personnes devant l’appareil.

Le reste des spécifications supposées du Redmi Pad comprend des haut-parleurs quadruples certifiés Dolby Atmos et une batterie de 8 000 mAh avec une charge de 18 W. Cependant, l’adaptateur fourni ira jusqu’à 22,5 W. La tablette aura une épaisseur de 7 mm et pèsera 445 grammes.

Si vous avez vu les fuites précédentes, vous devez déjà avoir remarqué la différence de tailles d’écran et de batterie puisque ces fuites affirmaient que le Redmi Pad serait livré avec un écran LCD de 11,2″ et une batterie de 7 800 mAh. Là encore, la fuite d’aujourd’hui fait référence au Wi -Modèle Fi uniquement, et nous attendons également un modèle cellulaire, qui pourrait être celui ayant un écran de 11,2″ et une cellule de 7 800 mAh.









Le Redmi Pad devrait coûter moins de 250 € en Europe, tandis que la version cellulaire devrait coûter entre 250 € et 350 €.

La source (en allemand)