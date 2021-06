Les spécifications et les prix de la série Xiaomi Mi TV ES 2022 révélés dans un teaser officiel

Xiaomi est prêt à dévoiler la toute nouvelle série Mi TV 6 en Chine le 28 juin, mais la société a également taquiné une autre famille de téléviseurs intelligents appelée Mi TV ES 2022 pour cette date également. Et Xiaomi est également assez généreux avec les informations.

Le Mi TV ES 2022 coûtera environ 4 000 CNY (620 $) et, selon Xiaomi, il offrira des fonctionnalités inégalées pour le prix demandé. Les panneaux prendront en charge la gradation locale multizone, une luminosité maximale élevée et une grande précision des couleurs.

De plus, la série Mi TV ES 2022 comportera un corps et un cadre minces pour une expérience plein écran sans fardeau. Un ensemble de puissants haut-parleurs intégrés créera l’expérience multimédia. Ils seront couplés à une gamme de microphones à champ lointain pour une commande vocale mains libres.

Les téléviseurs sont conçus pour bien fonctionner avec l’écosystème Xiaomi et sont certifiés pour la protection des yeux et la limitation des émissions de lumière bleue. Les saveurs disponibles seront 55″, 65″ et 75″.

