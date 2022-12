Les spécifications et les images du Honor X7a fuient

Honor a dévoilé le X7 alimenté par Snapdragon 680 en mars, et il semble que la société suivra bientôt avec une variante « a », dont les spécifications et les images ont été divulguées en ligne.

Le Honor X7a, comme le X7, est construit autour d’un écran HD+, mais il est un peu plus petit (6,7″ contre 6,74″) et a un taux de rafraîchissement d’écran inférieur (60 Hz contre 90 Hz). L’écran a une encoche pour le tireur selfie 8MP, mais nous ne savons pas s’il a les mêmes spécifications que la caméra frontale du X7.

À l’arrière, le Honor X7a dispose d’une configuration à quatre caméras comprenant des unités primaires 50MP, ultra larges 5MP, macro 2MP et téléobjectifs 2MP. Le smartphone a le SoC Helio G37 à la barre avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il exécute Android 12 prêt à l’emploi et contient une batterie de 5 230 mAh, soit 230 mAh de plus que la cellule du X7. Cependant, il n’est pas clair si le taux de charge reste le même que celui du X7 (22,5 W) ou s’il est différent.

La source affirme que le Honor X7a, qui sera plus abordable que le X7, pèse 196 g et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral. Il dispose également d’une prise casque 3,5 mm et sera proposé en deux couleurs – Midnight Black et Ocean Blue.

