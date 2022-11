Les spécifications et les images de l’Oppo A58 fuient

Oppo a dévoilé l’A57 en 2016 avec le SoC Snapdragon 435 et a présenté la nouvelle gamme A57 cette année, composée d’A57 4G, A57 5G, A57 et A57e. Maintenant, Oppo se prépare à lancer l’A58, dont les images et les spécifications ont fait surface en ligne.

La source affirme que l’Oppo A58 sera alimenté par le SoC Dimensity 700 et embarquera un écran LCD HD+ de 6,56″ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone exécutera ColorOS 12.1 prêt à l’emploi et disposera de trois options de mémoire – 6 Go/128 Go, 8 Go/ 128 Go et 8 Go/256 Go.

L’Oppo A58 comportera un appareil photo selfie 8MP, et à l’arrière sera un appareil photo principal 50MP utilisant un capteur Samsung, rejoint par un appareil photo secondaire 108MP. C’est probablement le premier smartphone à utiliser un capteur 108MP pour son appareil photo secondaire au lieu de l’unité principale. Ou cela pourrait simplement être une faute de frappe.









Les images divulguées de l’Oppo A58

Le reste des spécifications divulguées de l’Oppo A58 comprend un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, une prise casque 3,5 mm et une batterie de 3 880 mAh avec prise en charge de la charge de 33 W. Le smartphone sera disponible en trois couleurs : Tranquil Sea Blue, Breeze Purple et Starry Sky Black.

Il n’y a aucun mot sur le prix et la date de lancement de l’Oppo A58.

La source