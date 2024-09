Les spécifications et le rendu du vivo V40e sont en ligne avant le lancement

Vivo s’apprête à lancer un nouveau membre de sa famille V40, le vivo V40e. Mais même si le nom suggère qu’il s’agit d’un téléphone de niveau inférieur dans sa gamme respective, les spécifications divulguées en ligne suggèrent qu’il ne devrait pas être négligé.

Le rendu montre une partie du design de l’appareil et l’une des options de couleur probablement appelée Royal Bronze. Il est également clair que l’écran sera incurvé et que le design du dos sera en grande partie similaire à celui de ses frères et sœurs.

Les tests internes de Vivo affirment que l’écran peut atteindre 4 500 nits de luminosité maximale. De plus, le V40e sera le smartphone le plus fin du marché indien, mais sans sacrifier la durée de vie de la batterie. En fait, le téléphone devrait offrir une grande batterie de 5 500 mAh qui peut également se charger rapidement – 80 W sur un fil.

Des fuites précédentes suggèrent que le SoC Dimensity 7300 alimentera le V40e et offrira au moins 8 Go de RAM.

La V40e devrait faire ses débuts en Inde d’ici la fin du mois de septembre.

Source