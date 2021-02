nubia a lancé la nubia Watch en juillet dernier et la société ajoutera bientôt une nouvelle smartwatch à son portefeuille appelée RedMagic Watch, comme la documentation de la FCC vient de le révéler.

La liste FCC de la RedMagic Watch laisse peu de place à l’imagination, confirmant les spécifications, les caractéristiques et le design du portable.

La montre RedMagic portant le code de modèle SW2102 a un design circulaire avec deux boutons physiques sur son côté droit, ce qui nous rappelle la Realme Watch S Pro. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,39 « d’une résolution de 454×454 pixels et prend en charge le réglage automatique de la luminosité puisque la smartwatch dispose d’un capteur de lumière ambiante à bord.

À l’arrière, la montre RedMagic est dotée de connecteurs de charge et d’un capteur de fréquence cardiaque. Bien qu’il ne dispose pas de capteur SpO2, ce qui est de plus en plus courant sur les bracelets de fitness et les smartwatches.

La smartwatch est résistante à l’eau 5ATM, mais la nubie déconseille de l’utiliser dans les douches chaudes, les sources chaudes, les saunas, la plongée sous-marine, le ski nautique et autres « activités de pataugeoire et activités en eau profonde face aux courants à grande vitesse ».

Le manuel de l'utilisateur sur le site de FCC révèle que la montre RedMagic sera livrée avec des bracelets détachables, qui seront disponibles en cuir et en silicone. Ceux illustrés semblent être en silicone, il y a donc de fortes chances que les bracelets en cuir soient vendus séparément.















Montre Nubia RedMagic

Pour la connectivité, la RedMagic Watch aura Bluetooth 5.0 BLE à bord et sera compatible avec Android 4.4 et supérieur. La smartwatch sera livrée avec le GPS, le GLONASS et le QZSS, ce qui signifie que vous n'avez pas à transporter le smartphone couplé pour le suivi de l'itinéraire.





Manuel d’utilisation de la RedMagic Watch

Le reste des spécifications de la montre RedMagic comprennent un capteur d’accélération, un gyroscope, un capteur géomagnétique et une batterie de 420 mAh. Il n’y a pas encore de mot de la nubie sur la montre RedMagic, mais maintenant qu’elle a été certifiée FCC, cela ne devrait pas tarder à devenir officiel.

Source | Via