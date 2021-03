Les spécifications et le design complets du Realme C21 dévoilés par le détaillant avant le dévoilement du 5 mars

Realme a dévoilé le C20 en janvier, et la société le suivra avec le C21 le 5 mars. Cette révélation vient de la branche malaisienne de Realme, qui a fait l’annonce sur Facebook.

Realme Malaysia a également partagé quelques images sur sa page Facebook, dont l’une confirme que le C21 emballera une batterie de 5000 mAh avec jusqu’à 47 jours de veille.

Une autre image comprend le nom du téléphone, avec la lettre «C» taquinant un «grand écran», et le numéro «2» avec un total de quatre caméras dessinées dessus. Trois d’entre eux sont placés séparément, indiquant que le smartphone sera livré avec une triple caméra à l’arrière, avec la quatrième unité à l’avant.

Bien que Realme n’ait pas encore détaillé les spécifications du C21, le détaillant en ligne AliExpress a répertorié le smartphone sur son site russe avec des spécifications et des images complètes.

Le C21 est construit autour d’un écran LCD HD + de 6,5 pouces et dispose d’un SoC Helio G35 à la barre avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Curieusement, la liste indique que C21 exécute la version mondiale du MIUI de Xiaomi. Mais c’est une erreur, et le smartphone exécutera Realme UI hors de la boîte comme les autres smartphones Realme.

Le panneau arrière du Realme C21 abrite un scanner d’empreintes digitales et un îlot de caméra de forme carrée, qui comprend un flash LED et trois caméras – 13MP primaire, 2MP monochrome et 2MP macro. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un jeu de tir 5MP à l’intérieur de l’encoche.

La batterie de 5000 mAh se chargera jusqu’à 10 W et prend en charge la charge filaire inversée. La liste révèle également que C21 sera livré avec un triple emplacement pour carte (2x SIM + 1x microSD) et au moins deux options de couleur.





Realme C21 aura deux options de couleur

Le détaillant dit que le prix du C21 sera compris entre 11 445 RUB (155 $ / 130 €) et 14 993 RUB (200 $ / 170 €) en Russie, mais il est préférable d’attendre une confirmation officielle de Realme.

