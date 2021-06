Les spécifications et la conception de Mobvoi TicWatch E3 révélées dans une vidéo de déballage pourraient arriver le 16 juin

Mobvoi annoncera bientôt la smartwatch TicWatch E3 qui est apparue dans une vidéo de déballage, révélant sa conception circulaire et ses spécifications clés.

La vidéo a été publiée par un YouTuber russe sur Instagram. Il nous dit que la TicWatch E3 est alimentée par le SoC Snapdragon Wear 4100, ce qui en fait la deuxième montre intelligente Mobvoi après la TicWatch Pro 3 à avoir la puce Wear 4100 sous le capot.

Le TicWatch E3 exécute Wear OS et dispose d’un microphone et d’un haut-parleur à bord, ce qui suggère que vous pourrez parler lors d’appels téléphoniques via la smartwatch.

La smartwatch est résistante à l’eau IP68 et est livrée avec plus de 20 modes d’entraînement tout en prenant également en charge TicMotion. Les autres points forts du TicWatch E3 incluent la surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24, 7j/7, la mesure du niveau d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil, la surveillance du stress et le suivi du VO2 Max.

Le YouTuber dit que TicWatch E3 ne contient pas de panneau OLED, mais l’écran est recouvert de verre incurvé 2.5D. Si vous comprenez le russe, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Il n’y a pas encore de mot de Mobvoi sur le TicWatch E3, mais la société a prévu un événement le 16 juin pour présenter un nouveau TicWatch, qui pourrait être l’E3.

Mobvoi a également mis en place un page de l’événement sur son site officiel, qui comprend la nouvelle image de TicWatch, et il ressemble à l’E3 – un design circulaire avec deux boutons d’un côté flanquant ce qui est probablement un microphone.

La source (en russe) | Passant par