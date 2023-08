Les spécifications et la conception clés d’Infinix Zero 30 5G officiellement révélées, les précommandes commencent le 2 septembre

Hier, nous avons partagé des images exclusives de l’Infinix Zero 30 5G avec un écran perforé centré avec trois caméras à l’arrière. Nous avons également révélé quelques spécifications, notamment un jeu de tir selfie de 50 MP, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, un enregistrement 4K et un indice IP53. Aujourd’hui, Infinix a corroboré notre fuite de conception en mettant en place un page promotionnelle sur son site officiel indien, révélant quelques spécifications supplémentaires et montrant le téléphone dans une nouvelle couleur – le vert.

Infinix dit que ce modèle de couleur verte s’appellera Rome Green et sera livré avec un dos en cuir végétalien, tandis que celui que nous vous avons montré hier s’appellera Golden Hour et comportera un dos en verre.

De plus, Infinix a révélé que le Zero 30 5G embarquerait un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces à 10 bits avec une luminosité maximale de 950 nits, une couverture DCI-P3 à 100% et une gradation PWM de 2 160. L’écran, protégé par Gorilla Glass 5, aura un Taux de rafraîchissement de 144 Hz et taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz.

Infinix n’a pas détaillé les caméras arrière du Zero 30 5G (à l’exception de la confirmation OIS pour la caméra principale), mais la société a confirmé que la caméra avant utilisera un capteur 50MP capable d’enregistrer des vidéos 4K 60FPS. La marque le présente même comme « le premier appareil photo indien 50MP 4K 60 FPS ».

L’Infinix Zero 30 5G aura une épaisseur de 7,9 mm et la société a promis d’en révéler plus sur le smartphone sur son site Web les 25, 28 et 30 août. Le smartphone sera en précommande sur Flipkart en Inde à partir du 2 septembre. , mais Infinix n’a pas encore annoncé sa date de lancement.