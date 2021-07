Les spécifications et images complètes du Realme X9 Pro révélées par TENAA

Le RMX3881, qui serait le Realme X9 Pro, a été repéré récemment sur MIIT avec un écran de 6,5″, une batterie de 4 880 mAh, Android 11 et la prise en charge de la 5G. Maintenant, le smartphone est apparu sur le TENAA chinois avec des spécifications et des images complètes à mesure qu’il se rapproche. au lancement.

TENAA corrobore les spécifications révélées par MIIT tout en nous disant également que le panneau est de type LCD avec une résolution FullHD+. Sous le capot, le X9 Pro dispose d’un processeur octa-core à 2,4 GHz avec 4/6/8 Go de RAM et 64/128/256 Go de stockage interne. Il sera également livré avec un emplacement pour carte mémoire pour l’extension de stockage.

Le X9 Pro comportera un tireur selfie de 16 MP, et bien que l’îlot de caméra à l’arrière ait quatre cercles, TENAA dit qu’il n’abrite en fait que trois caméras – une caméra principale de 48 MP reliée par deux unités de 2 MP (probablement macro et profondeur).

Le smartphone aura une épaisseur de 8,8 mm, pèsera 191 grammes, sera doté d’un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique et aura au moins deux options de couleur – violet et bleu.

Realme n’a pas encore parlé du X9 Pro, mais comme il a obtenu la certification TENAA, le smartphone ne devrait pas tarder à devenir officiel.

La source (en chinois) | Passant par