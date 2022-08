Les spécifications et fonctionnalités d’iQOO Z6, Z6x apparaissent en ligne

La série iQOO Z6 arrivera en Chine plus tard cette semaine, et nous nous attendions à deux nouveaux appareils, différents de leurs homonymes internationaux.

Maintenant, les spécifications divulguées et les teasers officiels nous donnent une meilleure idée de ce à quoi s’attendre. L’iQOO Z6 avec une charge rapide de 80 W est apparu sur le site Web de China Telecom avec un chipset Snapdragon 778G +, tandis que l’iQOO Z6x a été officiellement confirmé comme ayant une grosse batterie, chargée via un port USB-C doté d’une prise audio 3,5 mm à côté.

vivo iQOO Z6 rend de China Telecom

Le vivo iQOO Z6 est répertorié avec un écran LCD de 6,64 pouces avec une résolution de 1080p. Il a un seul trou de perforation pour la caméra selfie et les rumeurs suggèrent un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Le chipset Qualcomm aura soit 8 Go ou 12 Go de RAM et deux options de stockage – 128 Go ou 256 Go.

Le trio de caméras à l’arrière est doté de capteurs 64MP, 2MP et 2MP, tandis que l’avant dispose d’un tireur selfie 8MP. Comme les images l’ont confirmé, le Z6 aura OIS. Il y a une batterie de 4 500 mAh et des prix préliminaires d’environ 300 $, mais ils seront confirmés lors de l’événement du 25 août.









iQOO Z6 • Fonctionnalités clés de l’iQOO Z6x

Les détails sur l’iQOO Z6x sont plus rares, car nous n’avons vu qu’un seul teaser officiel. La capacité de la batterie à double cellule est de 6 000 mAh sans mention de charge rapide, bien que la certification 3C suggère 44W.

Il offrira plus de 115 heures de lecture de musique en continu, 18 heures de vidéos sur Tencent et plus de 18 heures de navigation sur Baidu, ainsi que 13,7 heures de jeu ininterrompu de Honor of Kings. Le Z6x est probablement une version plus abordable du iQOO Z6, ce qui signifie qu’il pourrait coûter moins de 1 799 CNY, ce qui équivaut à 250 $.

