Les spécifications entrantes du Huawei MatePad Pro 10.8 fuient de l’emballage avec Snapdragon 870

Alors que Huawei se prépare à organiser son événement d’annonce mercredi, l’un des appareils qui doit être annoncé lors de l’événement aurait fuité, révélant toutes les spécifications de l’appareil grâce à une prétendue image de son emballage. Huawei annoncera un rafraîchissement de la gamme Huawei MatePad Pro et il y aura au moins deux versions.

L’une des variantes du MatePad Pro aura un écran de 10 pouces selon l’image divulguée. Ce sera également un panneau LCD IPS avec une résolution de 1260 x 1600px, une luminosité de 540 nits et une prise en charge de DCI-PC. Nous supposons que la version 12,6 pouces sera livrée avec un écran AMOLED haut de gamme. Les nouveaux modèles MatePad Pro prendront en charge le M-Pencil de Huawei, qui a été taquiné la semaine dernière.

Source : Weibo

Fait intéressant, l’image révèle que cette tablette sera alimentée par le chipset Snapdragon 870. Il a été rapporté en novembre que Qualcomm avait été autorisé à fournir des puces à Huawei à la suite de l’interdiction US-Huawei. Associé à ce chipset, 8 Go de RAM et 128 Go/256 Go de stockage.

La tablette sera livrée avec une batterie de 7 250 mAh et rechargeable via USB-C. Les dimensions de la tablette sont de 246 x 159 x 7,2 mm et elle ne comportera que deux caméras : une caméra frontale de 8 MP et un tireur principal de 13 MP.

La version plus grande de 12,6 pouces du Huawei MatePad Pro sera alimentée par le Kirin 9000 et peut commencer à CNY 5000 (~ 642 €).







MatePad Pro 10.8 de Huawei (2019)

Le 2 juin, Huawei organisera un événement de lancement pour la gamme Huawei Watch3, MatePad Pro et Harmony OS 2.0.

La source • Via 1 • Via 2