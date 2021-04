ZTE lance l’Axon 30 Ultra demain, le 15 avril, et la société a renoncé à lutter contre les fuites et les rumeurs, elle a donc publié toutes les spécifications clés par elle-même sur Weibo. Le nouveau smartphone est maintenant confirmé pour avoir une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 66 W, un AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et tout le dernier matériel phare à l’intérieur.

Le ZTE Axon 30 Ultra aura un stockage UFS 3.1 et une RAM LPDDR5, mais comme la société ne révèle pas les chiffres réels, nous sommes assez convaincus qu’il y aura plusieurs choix pour les utilisateurs. Jusqu’à présent, nous avons entendu parler d’un combo 12/256 Go, mais nous sommes toujours prêts pour une surprise. Il existe également une prise en charge du Wi-Fi 6E, ce qui est bien si l’utilisateur dispose d’un routeur pouvant fonctionner sur cette fréquence.

Pour faire face à la dissipation thermique, ZTE a équipé le téléphone d’une chambre à vapeur «triple scellée à la glace» pour le refroidissement par liquide, tandis que les autres spécifications matérielles incluent le GPS double bande, le NFC et trois microphones – probablement allumés pour parler, un autre pour le bruit suppression et un troisième dans la configuration de la caméra pour le zoom audio et une meilleure mise au point pendant l’enregistrement vidéo.

Côté logiciel, l’Axon 30 Ultra aura MyOS 11 au-dessus d’Android 11 prêt à l’emploi. Nous savons que ZTE proposera l’appareil en quatre couleurs, mais demain, nous en saurons exactement combien et quand sera-t-il lancé.

La source (en chinois) | Passant par