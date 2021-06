Les spécifications du vivo V21e 5G fuient complètement avant le dévoilement officiel, pointent vers le chipset Dimensity 700

Le vivo V21e a été dévoilé en avril aux côtés de deux modèles V21 – une version 4G et une version 5G, tandis que le téléphone « e » était en 4G uniquement avec un chipset Snapdragon 720G. La semaine dernière, la société a officiellement confirmé l’arrivée d’une version 5G du téléphone « e » et elle sera dévoilée demain. Jusque-là, la société est muette sur les spécifications.

Ce n’est pas le cas avec les fuites, cependant, 91Mobiles a une fiche technique détaillée pour le téléphone ainsi que des images qui montrent le nouveau design. Cela inclut une double caméra remplaçant la triple caméra sur la 4G V21e.













vivo V21e 5G (fuites d’images)

Heureusement, il ne manque que la caméra macro de 2 MP, les modules principaux de 64 MP et ultra larges de 8 MP sont toujours à bord. Cependant, on ne peut pas en dire autant de la caméra selfie de 44 MP, qui a été inexplicablement rétrogradée à un capteur de 32 MP.

En dehors de cela, la façade semble inchangée avec un écran AMOLED de 6,44 pouces (1080p+, 20:9) avec une protection en verre SCHOTT. Il n’y a pas de HDR10 ou de taux de rafraîchissement élevé ici.

Le vivo V21e 5G utilise un chipset différent, le Snapdragon 720G est remplacé par un Dimensity 700, une puce 7 nm avec des cœurs Cortex-A76 et A55. Et un modem 5G, bien sûr, uniquement inférieur à 6 et des vitesses de téléchargement prometteuses allant jusqu’à 2,77 Gbps. Comme son frère 4G, ce modèle sera livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (plus un slot microSD).





Caractéristiques clés du vivo V21e 5G

Le système de batterie a également été modifié – la batterie reste à une capacité de 4 000 mAh, mais sa charge Flash de 44 W est plus rapide (au lieu de 33 W). Une charge de 30 minutes portera la batterie à 72%, contre 66% pour le V21e 4G.

Le téléphone sera légèrement plus épais, 7,67-7,79 mm, selon le coloris que vous choisissez (contre 7,38 mm pour le V21e 4G).

Le vivo V21e 5G sera dévoilé officiellement demain. Certaines spécifications (par exemple, caméra selfie et charge) sont confirmées sur le site officiel page d’accroche. Officieusement, le nouveau modèle devrait coûter entre 25 000 et 28 000 INR (340 à 380 dollars), de toute façon, il sera plus abordable que le vivo V21 5G (non-e), qui coûte 30 000 INR.

