Les spécifications du Tecno Phantom V Flip apparaissent sur la console Google Play

Tecno a lancé le Phantom V Fold au début de l’année, apportant une nouvelle concurrence aux appareils Galaxy Z Fold en dehors de la Chine. Actuellement, la société travaille sur un rival pour les appareils Galaxy Z Flip5 et Moto Razr 40, et l’appareil s’appellera Phantom V Flip.

Le smartphone est apparu sur la console Google Play, révélant des détails clés tels que la RAM, le chipset et la résolution d’affichage.

Le Phantom V Flip sera livré avec un écran de résolution 1080p et 480 ppi – cela signifierait environ 6,9 pouces de diagonale de l’écran déplié. Le chipset est répertorié sous le nom de Mediatek MT6893Z/CZA, il s’agit probablement du Dimensity 1300 avec un processeur de 3,0 GHz. La RAM est répertoriée comme 8 Go et le téléphone portant le numéro de modèle AD11 sera livré avec Android 13.



Photo présumée du Tecno Phantom V Flip

Toutes ces spécifications ne sont guère une surprise – nous sommes plus curieux de savoir comment Tecno aborderait l’écran de couverture, qui est de plus en plus grand avec d’autres fabricants. Les rapports précédents suggéraient un OLED de 1,39 pouces et un anneau de caméra avec des tireurs principaux de 64 MP et ultra-larges de 13 MP. La capacité de la batterie serait de 3 900 mAh et les recharges seraient prises en charge jusqu’à 45 W.

Via