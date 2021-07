Les spécifications du Samsung Galaxy Z Flip3 révélées sur Geekbench

Le Galaxy Z Flip3 de Samsung vient de passer par le chinois TENNA, qui a révélé des détails sur la capacité de la batterie et les dimensions du prochain téléphone pliable. Maintenant, la variante américaine du Z Flip3 est apparue dans Geekbench. L’analyse comparative révèle que le SM-F7110U exécute le chipset Snapdragon 888 et au moins 8 Go de RAM.

Le score Geekbench 5 est de 1 015 pour le score unique et de 3 161 pour le multicœur. Sans surprise, le Z Flip3 testé exécute Android 11 avec One Ui de Samsung superposé sur le dessus.











Rendus Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung devrait annoncer le Z Flip3, ainsi que le Z Fold3 et le Galaxy Buds2 lors d’un événement de lancement le 11 août.

La source