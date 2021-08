Les spécifications du Samsung Galaxy Watch4 et Classic détaillées officieusement quelques jours avant l’annonce

Samsung dévoilera ses montres intelligentes de prochaine génération le 11 août, le plus grand changement sera le passage de Tizen à One UI-skinned Wear OS. Il y aura également un bouleversement dans la convention de dénomination, avec Galaxy Watch4 Classic obtenant la lunette matérielle et la vanille Galaxy Watch4 étant l’option la plus sportive.

Ces montres ont fui de nombreuses fois, mais WinFuture mettre toutes les informations disponibles en un seul endroit. Les modèles Classic seront plus grands, 42/46 mm, que les modèles vanille, 40/44 mm. Ils auront cependant les mêmes tailles d’écran, 1,19″ sur les petits modèles et 1,36″ sur les grands. La différence de taille vient de la lunette tournante.











Samsung Galaxy Watch4 Classique, 46mm, Noir, Acier Inoxydable

Les deux séries différeront également par les matériaux utilisés. La Galaxy Watch4 Classic plus premium aura un corps en acier inoxydable, les montres vanille seront en aluminium. Même ainsi, les deux montres auront un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 5 ATM de résistance à l’eau) et auront survécu aux tests MIL-STD-810G. Les deux auront Gorilla Glass DX pour protéger leurs écrans.

En parlant de cela, les écrans seront des panneaux Super AMOLED avec une résolution de 450 x 450 px (même sur les petites montres). Il s’agit d’une mise à niveau par rapport à la Watch3, qui a un affichage 360 ​​x 360 px. Les batteries restent à peu près les mêmes, 247 mAh pour les petites montres et 361 mAh pour les plus grandes. La durée de vie de la batterie devrait atteindre 7 jours.













Samsung Galaxy Watch4, 40 mm, argent, aluminium

Les montres exécuteront le système d’exploitation Wear de Google avec One UI Watch 3.5 sur le dessus. Le chipset Exynos W920 a été développé spécifiquement pour les applications portables et sera associé à 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage (au lieu de 1 Go/8 Go). Il y aura une connectivité 4G en option, plus le Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0, NFC et plusieurs normes GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou).

En termes de surveillance de la santé, les montres seront équipées de capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2 (oxygène dans le sang), ainsi que d’ECG (électrocardiogramme). Les montres pourront analyser la composition corporelle du porteur en 15 secondes environ.

La source