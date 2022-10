Les spécifications du Samsung Galaxy S23 divulguées parlent de mises à niveau incrémentielles par rapport au S22

Si vous avez suivi les fuites, vous saurez que le Samsung Galaxy S23 est en grande partie une suite du S22 – cela signifie qu’il suit essentiellement la même recette de spécifications, à l’exception de quelques mises à niveau de composants.

Hier, nous avons eu notre premier aperçu des performances du Snapdragon 8 Gen 2, qui a montré un résultat Geekbench prometteur. Cependant, il a également montré que le modèle 2023 sera livré avec 8 Go de RAM, tout comme les téléphones 2022, 2021 et 2020. Une augmentation de 12 Go est-elle attendue depuis longtemps ? Samsung ne le voit pas de cette façon (le S20 avait une option de 12 Go, Samsung sait à quel point il s’est bien vendu).

Leakster Yogesh Brar a partagé un résumé des spécifications du Galaxy S23 et celles-ci racontent la même histoire – 8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage. Le nouveau modèle aura une batterie plus grande de 3 900 mAh, enfin, plus grande par rapport au S22 mais pas au S21 ou au S20 (tous deux à 4 000 mAh). Et il prendra en charge la même ancienne charge filaire 25 W et sans fil 15 W. Samsung et Apple ont été assez conservateurs avec les vitesses de chargement de leurs smartphones, en particulier les plus petits modèles.

Ensuite, le nouveau téléphone aura un appareil photo principal de 50MP (avec OIS), un téléobjectif ultra large de 12MP et un téléobjectif de 10MP, ainsi qu’un appareil photo selfie de 10MP. Cela se lit comme les caméras S22, bien que cela puisse impliquer de nouveaux capteurs et optiques. Cela impliquera certainement de nouveaux traitements grâce au chipset plus puissant.

Enfin, le téléphone aura un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, toujours avec une résolution de 1 080 x 2 340 pixels, toujours pas LTPO. C’est en tout cas ce que disent les rumeurs. Univers de glace affirme que les lunettes seront plus épaisses de quelques fractions de millimètre, mais ce n’est pas toute l’histoire.

Nous avons vu à partir des rendus que le design sera retravaillé pour être plus en ligne avec le S22 Ultra (le S23 Ultra aura fondamentalement le même aspect). Nous avons également vu cela dans les conceptions de boîtiers – l’îlot de caméra a disparu, avec seulement les objectifs individuels qui sortent de l’arrière.

Si vous regardez en arrière, le Galaxy S21 utilisait les appareils photo S20 mais les plaçait dans un corps redessiné. Le S22 a réutilisé le design mais a amélioré les caméras. Maintenant, nous sommes dans un nouveau design et les mêmes caméras. Cela semble être la cadence de mise à niveau de Samsung pour la série Galaxy S, du moins pour les modèles vanille et plus (les Ultras voient des changements plus importants d’année en année).

À ce stade, la seule grande question qui reste est de savoir si la série S23 utilisera exclusivement les chipsets Snapdragon ou si l’équipe Exynos a convaincu ses collègues de leur donner une autre chance.

La source | Passant par