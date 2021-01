Xiaomi est déjà en mode teaser complet pour le Redmi Note 9T, le dernier membre de la vaste et déroutante famille de smartphones Redmi / Note 9. Nous l’avons vu être évalué la semaine dernière, et aujourd’hui, plus d’informations à ce sujet ont été fournies par quelques sources.

Tout d’abord, nous avons les images promotionnelles que vous pouvez voir ci-dessous, dont l’une parle des principales spécifications du combiné. Comme vous pouvez le voir, il devrait avoir un appareil photo principal de 48 MP, un écran perforé FHD + de 6,53 pouces, deux haut-parleurs, NFC et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W. Il est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 800U, mais nous le savions déjà cela grâce aux fuites précédentes.













Redmi Note 9T

Deuxièmement, Amazon Allemagne a déjà répertorié par erreur l’appareil, ce qui a révélé d’autres spécifications ainsi que les prix de l’UE. Le modèle de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage coûtera 229,90 €, tandis que vous pouvez obtenir le double de l’espace de stockage (et pas de RAM supplémentaire) si vous déboursez 269,90 €.

La liste d’Amazon parle également d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour l’écran et évoque le nom de deux versions de couleur: Nightfall Black et Daybreak Purple. Il semble que le Redmi Note 9T ne soit fondamentalement qu’une version mondiale du Redmi Note 9 5G qui a jusqu’à présent été exclusif à la Chine, avec un taux de rafraîchissement d’écran élevé et moins de RAM.

Le Redmi Note 9T devient officiel le 8 janvier et devrait exécuter Android 10 avec MIUI 12 en haut.

