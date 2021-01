Huawei Mate X a été le premier smartphone pliable du fabricant chinois de smartphones à être équipé d’un écran pliant extérieur, contrairement à ceux de Samsung et Motorola, qui ont un écran pliable à l’intérieur. Maintenant, Huawei travaillerait sur un successeur du Mate X, le Huawei Mate X2. Le Huawei Mate X2 a été répertorié sur TENAA il y a quelques mois, et la fuite suggérait que le prochain téléphone pliable de Huawei pourrait être alimenté par le chipset Kirin 900 et être livré avec un zoom optique hybride 10X. Maintenant, une nouvelle fuite a suggéré quelques spécifications supplémentaires du Huawei Mate X2.

Selon le pronostiqueur connu Digital Chat Station sur Weibo, le tapis Huawei Mate X2 est livré avec un écran pliable vers l’intérieur de 8,01 pouces ainsi qu’un écran secondaire secondaire de 6,45 pouces. Le smartphone a également été divulgué pour venir avec le SoC Kirin 9000 de Huawei, conformément à la liste TENAA qui a fait surface l’année dernière. En outre, le pronostiqueur a déclaré que le Huawei Mate X2 fonctionnera sous Android 10. De plus, le Huawei Mate X2 serait doté d’une configuration de caméra arrière quadruple avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo secondaire de 16 mégapixels, un 12 mégapixels capteur et un jeu de tir de 8 mégapixels. On dit également que le smartphone dispose d’un zoom optique jusqu’à 10X. À l’avant, le Huawei Mate X2 serait livré avec un vivaneau selfie de 16 mégapixels. Il y aura également une batterie de 4400 mAh à bord, qui prendra en charge une charge rapide de 66 W.

La fuite indique que Huawei abandonnera sa conception pliable unique tournée vers l’extérieur au profit d’une conception de pliage vers l’intérieur plus sûre similaire à la série Galaxy Fold.

Le smartphone a été repéré dans une liste de certification TENAA en novembre 2020 avec les numéros de modèle TET-AN00 et TET-AN10.