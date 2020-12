Le géant chinois des smartphones Huawei envisage de lancer prochainement son smartphone Huawei Mate 40E. Le Huawei Mate 40E a récemment été repéré dans la base de données du Wireless Power Consortium (WPC) avec le numéro de modèle OCE-AN00 et des allusions à la conception du smartphone, sous tous les angles possibles. De plus, le Huawei Mate 40E a également passé la certification TENAA, révélant certaines des spécifications clés du smartphone. Huawei a annoncé la série Mate 40 plus tôt cette année, composée des Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + et Mate 40 RS Porsche Edition.

Selon la liste WPC, qui semble avoir été supprimée maintenant, le Huawei Mate 40E ressemble beaucoup au Huawei Mate 40 vanille.La liste montre que le smartphone a été enregistré le 9 décembre. Le Huawei Mate 40E a déjà été repéré dans un Liste de certification TENAA la semaine dernière avec le même numéro de modèle OCE-AN00. La liste TENAA du smartphone fait allusion à un écran OLED de 6,5 pouces avec une résolution de 23771×1090 pixels. Il devrait être livré avec des variantes de RAM de 6 Go, 8 Go et 12 Go, ainsi que des variantes de stockage avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage interne. De plus, le smartphone serait livré avec un processeur de 2,86 GHz, ce qui suggère que le Huawei Mate 40E pourrait être alimenté par le chipset Kirin 900E 5G.

De plus, le smartphone peut être livré avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, un tireur de 16 mégapixels et un appareil photo de 8 mégapixels. À l’avant, le Huawei Mate 40E pourrait comporter un jeu de tir selfie de 13 mégapixels. Le smartphone aurait une batterie de 4100 mAh et fonctionnera sous Android 10, selon la liste TENAA récemment repérée. Il y aura également un capteur d’empreintes digitales intégré. Huawei n’a encore rien dit sur le Mate 40E.